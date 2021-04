Další obce vyhánějí projíždějící kamiony, nově přibyly i Držovice

V Držovicích u Prostějova šlo o to, že v případě havárie a zablokování přilehlé dálnice trpěly tamní cesty a obyvatelé kvůli hustému provozu ani nemohli přejít ulici. Zákaz vjezdu kamionů nad šest tun tam začal platit nedávno.

„Obec Držovice podala návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích kvůli zajištění bezpečnosti silničního provozu a z důvodu špatného stavu komunikace,“ informoval vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslav Nakládal.

Starosta Držovic Jaroslav Studený vysvětlil, že zákaz platí na vedlejší silnici, která je v majetku obce, na takzvané staré trase na Olomouc.

„Silnice vede na Olšany, kde už také platí zákaz vjezdu pro kamiony. V zimě ji ani neudržujeme, ale nákladní vozy si tudy zkracují cestu, pokud se stane na dálnici nějaká nehoda. Nedodržují stanovenou objízdnou trasu a jezdí přes Držovice,“ popsal situaci starosta.

„Jako obec nemáme tolik peněz na údržbu. Pokud by tudy těžká nákladní technika jezdila dál, silnice by trpěla. Doprava roste už tak, a když byla dálnice zavřená, v Držovicích byl problém přejít hlavní silnici,“ dodal.

Obce se v boji proti tranzitu spojily

Podobný zákaz si před časem vymohly u dálnice D46 z Vyškova na Olomouc také další obce, kde se nákladní vozy vyhýbaly mýtu. Zákaz vjezdu tak platí například v Žešově, Brodku u Prostějova, Dobrochově nebo Vranovicích-Kelčicích. Denně šlo o desítky kamionů, které ničily místní cesty a lidem otravovaly život.

Nejprve však úřady nechtěly o zákazu nic slyšet, protože by to podle nich byl příliš velký zásah do organizace dopravy na Prostějovsku. Obce se však spojily a své požadavky začaly prosazovat usilovněji. A slavily úspěch.

„Na silnici v úseku z Drysic do Žešova bude omezena tranzitní doprava nad dvanáct tun z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a přispění k ochraně majetku a zdraví občanů v dotčených obcích. Ve stanovené lhůtě proti tomu nebyly podány žádné námitky ani připomínky,“ potvrdil vedoucí odboru dopravy Nakládal.

Podobný zákaz si nedávno prosadil také Bedihošť, kudy si řidiči kamionů zkracovali cestu směrem z Brna nebo Vyškova na Přerov nebo Tovačov na Přerovsku.

Zákaz vjezdu těžkých nákladních aut zavedly i Olšany na Prostějovsku a Lutín na Olomoucku. Stejně rozhodli radní ve Výklekách na Přerovsku a o stejný krok usilovaly například i nedaleké Veselíčko nebo Dolní Újezd.

Projíždějící kamiony obtěžují i v Olomouci

S kamiony však bojuje i krajské město Olomouc, posun k lepšímu nyní zaznamenali obyvatelé jihu města.

„Omezena je tranzitní nákladní doprava nad dvanáct tun v jižní části města, konkrétně v Holici, na Nových Sadech, ve Slavoníně a v Nedvězí,“ řekl primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Radnice svůj postup koordinuje s krajem, nové opatření tak navazuje na stejné omezení v obcích jižně od Olomouce, které začalo platit na konci minulého roku.

„Chceme tak zamezit tranzitním jízdám těžkých nákladních aut jednou z nejhustěji osídlených částí Olomouce. Žádali nás o to komise městských částí i jednotliví občané,“ upřesnil primátor.

Rozsah omezení pro nákladní dopravu se tak v Olomouci postupně rozšiřuje. Od roku 2009 je uzavřena Foersterova ulice pro nákladní vozidla nad dvanáct tun, v prosinci 2016 město zavedlo omezení vjezdu nákladních aut nad šest tun do centra a v roce 2017 byl omezen průjezd nákladní dopravy nad dvanáct tun Hamerskou ulicí.

Dopravci: Restrikce musí být rozumné

Dopravci namítají, že každý zákaz může mít i odvrácenou tvář. Podle mluvčího sdružení dopravců Česmad Bohemia Martina Felixe není sporu tam, kde jde o objíždění dálnice.

„Mezinárodní a dálková doprava má být opravdu na dálnici, a nemá sjíždět do obcí, to by se tam nedalo bydlet. Ale jde o to, aby se s vaničkou nevylilo i dítě. Vymezení tranzitu ale chápeme, proti tomu nic nemáme,“ tvrdí Felix.

Varuje před tím, aby se určitá oblast neuzavřela úplně a kamiony by pak lokalitu musely složitě objíždět. Těžká doprava by se tak jen přesunula jinam.

„Stalo se to nedávno u Prahy, kde je teď objížďka pro kamiony dlouhá přes padesát kilometrů,“ připomněl mluvčí.