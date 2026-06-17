Unikátní mobilní laboratoř, která nemá v Česku obdoby, do Šumperka přivezla americká firma Arthrex, jež se specializuje na sportovní artroskopii. Lékaři si tak mohli vyzkoušet operace, za kterými by jinak museli cestovat na Floridu nebo do Mnichova, kde má společnost vlastní špičkově vybavené tréninkové centrum.
Když ortoped Marek Malček přichází operovat, běžně musí v nemocnici projít několika dveřmi a chodbami. Tady mu na sál stačí vystoupat jen čtyři schody. Spolu s dalšími ortopedy a chirurgy si ve speciálně upraveném kamionu procvičoval artroskopické operace kolen a ramene.
„Vyzkoušel jsem si praktické věci jako zavádění portů, což je přístupová cesta do kloubu, potrénoval jsem triangulaci rukou a správné postavení nástrojů. Jsou to věci, na které běžně na sále není čas,“ vysvětlil sedmadvacetiletý lékař, který nedávno dokončil studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a na praxi v šumperské nemocnici je teprve rok. Oceňuje, že práce na lidských implantátech je bezpečná.
„Kadaveróznímu preparátu, tedy mrtvé části lidských těl určených pro pitvu, nemůžete ublížit. Rána nekrvácí, nehrozí komplikace a potrénujete pohybovou paměť, což se hodí, až budete operovat naostro,“ svěřil se Malček.
Na plazmové obrazovce několik centimetrů vedle něho se ukazuje výsledek jeho práce. Dva kroky od něj pracuje na druhém minisále stejným způsobem další operatér. Do rukou postupně bere implantáty a nástroje, které vypadají jako šroubováky, hned vedle nich je speciální vrtačka.
„Máme tu nástroje na všechny možné techniky operace kolene a ramen od miniinvazivních zákroků až po velké otevřené operace. Spoustu instrumentů máme zapůjčených z firemního depa,“ uvedl technik Aleš Hanáček.
„Vývoj jde neskutečně rychle dopředu a v artroskopii se vyvíjejí nové materiály a techniky, které si tu máme možnost vyzkoušet. Ačkoliv pacient stále vidí jen malé vpichy, kterými jsou vedeny pracovní nástroje, uvnitř kloubů se dají dělat neskutečné věci,“ přiblížil primář šumperské ortopedie Ján Debre s tím, že dnes lze artroskopicky operovat téměř jakýkoliv kloub včetně ramenního, kolenního, zápěstí, kyčle, kloubů na palcích, či dokonce čelisti.
Až 8 500 operací za rok
V Šumperku ročně podniknou 8 500 ortopedických a traumatologických operací, z toho je tisícovka artroskopických zákroků na měkkých tkáních a kloubech. „Když se nepodaří pacientův kloub opravit, přichází na řadu totální náhrada, tedy endoprotéza. Těch jsme provedli tisíc za loňský rok,“ vypočítal Debre.
Na jeho ortopedickém oddělení řeší veškeré patologie kloubů, zlomeniny, poranění měkkých tkání i vazivového aparátu včetně poškození chrupavky a úponů šlach.
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„Velmi častou diagnózou v našich ambulancích je prasklý meniskus, přetržené šlachy a natažené vazy po pádech na kole nebo ze žebříků, u mladých sportovců je to pak poškození rotátorové manžety, což je skupina čtyř svalů a šlach obepínajících ramenní kloub,“ přiblížil primář s tím, že podobných zákroků kvapem přibývá.
„Snad každý má v rodině někoho, kdo potřeboval ortopeda, přibývá úrazů u dětí i dospělých a poptávka po péči je enormní. Nejenže lidé požadují, aby je operoval zkušený operatér, ale chtějí i rychlou rekonvalescenci a možnost vrátit se co nejdříve do normálního života. Je potřeba jít s trendem a dobou,“ vyzdvihl Debre.
I když přibývá možností, kdy lze preparáty vytvořit pomocí 3D tisku, existuje virtuální realita i umělá inteligence, lidská tkáň je podle lékařů nenahraditelná.
„Sám jsem si na lidském preparátu vyzkoušel operaci poškození jamky ramenního kloubu. Je to riziková a technicky velmi náročná operace a výhodou zde je, že se můžete podívat i do takzvané zakázané zóny, tedy tam, kde jsou cévy a nervy, a nic se nestane. Při skutečné operaci už budete vědět,“ zdůraznil Debre s tím, že i zde platí hláška: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Operace si během dvou dnů do speciálního kamionu v Šumperku přišlo vyzkoušet 14 lékařů a také několik mediků. Mobilní laboratoř poté zamíří ještě do Ostravy a posléze se vydá do střední a východní Evropy.