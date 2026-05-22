Jak se vaše dva světy, tedy ten za kamerou a ten horský, potkaly?
Byl jsem vždycky horský typ a rád „zdrhám“ z práce na hory. Horská služba mě někde vzadu v šuplíku lákala dlouho, jenom k tomu nebyla vhodná doba, nebo jsem nebyl v takové životní fázi, abych do toho šel. Pak v roce 2024 horská služba vyhlásila workshop s tím, že jí v jesenické oblasti chybí dobrovolníci. A protože je tam věkový limit 45 let a mně bylo 44, řekl jsem si: teď, nebo nikdy. Jinou šanci už mít nebudu.
Jak se člověk vůbec stane čekatelem horské služby?
Nejdřív musí zjistit, jestli je na daném okrsku místo. Jesenická oblast má sedm okrsků, člověk si najde nějaký, který mu je blízký – buď to tam zná, nebo ho tam něco táhne. Pak se představí na okrskové schůzi. Následují fyzické prověrky. Letní obsahují běh na 10,5 kilometru s limitem 55 minut pro žadatele a čekatele.
Pak jsme se rozdělili do týmů – čtyřkolka, šestikolka, auto – a projížděli body v terénu. Člověk si zopakuje místopis, projede přístupové trasy a zjistí třeba, že někde probíhá kácení a cesta je neprůjezdná. To je pro nás cenná informace.