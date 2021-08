Další kameny zmizelých připomínají oběti z řad prostějovských Sokolů a Židů

Lidé z nových kamenů ● Robert Sonnenmark (1888–1942) – advokát, dlouholetý zastupitel a člen rady města. Byl deportován do sběrného tábora ve Štěpánově, prošel koncentračními tábory v Dachau a Buchenwaldu a zahynul v Osvětimi-Březince. ● Marta Sonnenmarková (1898–1944) – manželka R. Sonnenmarka. Deportována do Terezína a odtud do Osvětimi, kde zahynula. ● Mirjam Sonnenmarková (1932–1944) – dcera Marty a Roberta, kterou potkal stejný osud jako její matku. ● Josef Bukáček (1886–1942) – technický rada, ředitel prostějovské plynárny a vodárny, také člen Sokola II. Zahynul v Osvětimi. ● František Foukal (1882–1942) – prostějovský advokát a člen Sokola I, také okresní zastupitel a místopředseda Městské spořitelny. Byl vězněn v Olomouci, v Brně a nakonec v Osvětimi, kde zahynul. ● Jan Mládek (1881–1942) – zahradník, městský zastupitel, radní a starosta Sokola II. Deportován do Dachau, zahynul v Osvětimi. ● Max Steiner (1872–1942) – měl obchod s kůžemi a ševcovskými potřebami, zemřel v Terezíně. ● Štěpánka Steinerová (1882–1944) – manželka M. Steinera, zahynula v Osvětimi. ● Josef Steiner (1884–1942) – bratr M. Steinera. Byl vdovec, žil jen se svým synem Gustavem. Zahynul v Baranoviči. ● Gustav Steiner (1925–1942) – syn J. Steinera, jeho život rovněž skončil v Baranoviči. ● Ignác Seliger (1880–1942) – provozoval obchod s konfekcí a textilem. Byl deportován do Terezína, odtud do Baranoviči, kde zahynul. ● Anna Seligerová (1890–1942) – manželka I. Seligera. Deportována do Terezína a následně do Baranoviči, kde ji čekal stejný osud jako jejího manžela.