Stolní, nástěnný i kapesní kalendář se stanou nejen praktickými pomocníky., ale také sbírkou vzácných historických pohlednic, které vyprávějí příběh města od dob Rakousko-Uherska až po první republiku.
Nejstarší snímek zachycuje Masarykovo náměstí v roce 1898. Přerované se však mohou těšit i na dobový Tyršův most, nemocnici, nádraží a další místa, která se proměnila, ale neztratila své kouzlo.
„Díky spolupráci se sběrateli Pavlem Janečkem a Jaroslavem Orlem, kteří nám pohlednice zapůjčili, se lidé ocitnou v ulicích a zákoutích, kde se odehrával každodenní život před více než sto lety,“ říká marketérka magistrátu Jana Pivodová.
Slavnostní křest kalendáře proběhl v rámci vzpomínkové akce v úterý 28. října. „Je symbolické, že jsme kalendář pokřtili v den, kdy si připomínáme vznik samostatného československého státu. Věřím, že každý, kdo do něj nahlédne, pocítí hrdost na naše město,“ uvedl při slavnostním křtu primátor Přerova Petr Vrána.
Sada kalendářů bude za 200 korun v prodeji od pondělí 3. listopadu v Městském informačním centru a v Galerii města Přerova.