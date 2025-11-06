Zprvu bosý sklářský magnát z Kožušan dobyl lampovými stínítky celý svět

Ondřej Zuntych
  10:48
Příběh jako z amerického snu. Z chudých poměrů vísky kousek od Olomouce se Josef Schreiber vyšvihl na jednoho z největších evropských podnikatelů ve sklářství. Když v listopadu 1902 zemřel, vlastnil sklářské hutě a uhelné doly, kde zaměstnával přes dva tisíce dělníků. Působil v Evropě i v zámoří, zákazníci si od firmy J. Schreiber & Neffen mohli pořídit tisíce různých výrobků.
Portrét Josefa Schreibera z roku 1884

Portrét Josefa Schreibera z roku 1884 | foto: Wikipedia

Portrét Josefa Schreibera z roku 1888
Josef Schreiber do svých továren zaváděl i dráhu.
Zaměstnanci Schreiberovy Karlovy hutě a jejich potomci
Pohled na Rapotín a sklárnu z blízkého Bukového kopce
22 fotografií

Schreiber se narodil před 190 lety, 8. března 1835 v Kožušanech na Olomoucku. Pocházel ze skromných poměrů. Chalupa byla plná dětí, ne všechny se dožily dospělosti. Otec byl truhlář, později zahradničil. Poté, co Josef vychodil školu, vzal ho jeho vídeňský strýc do učení na sklenáře. V roce 1847 to vypadalo tak, že se dvanáctiletý hoch vypravil na cestu bos, aby si nezničil boty.

V hlavním městě císařství nejprve poklízel, čistil šaty a boty, později řezal zrcadla a okenní skla. Nadto se dobře naučil němčinu, kterou později využil v obchodě.

Rod Schreiberů z Kožušan, nahoře dědeček statkář, otec truhlář a zahradník vlevo, sklář Josef vpravo

„Po revoluci v roce 1848 nastaly zlaté časy pro sklenářství. Ze střelby bylo tolik rozbitých oken, že je sotva stihli zasklít. Obchodu se dařilo natolik, že strýc pozval syny své sestřenice, Eduarda a Maxe Göpferdovy, aby se k němu připojili. Vznikla tak trojice budoucích šéfů velké firmy,“ líčí autoři publikace Josef Schreiber a jeho rodina Zuzana Peer, František Kašík a René Gabčo. Zároveň se podílejí na výstavě Život a dílo Josefa Schreibera (1935–1902), kterou připravují Kožušany.

Strýc prodával ve Vídni také užitkové a osvětlovací sklo. Nakupoval ho od českých skláren, a protože korespondence chodila pomalu, poslal svého sedmnáctiletého synovce do Světlé nad Sázavou na Vysočině, aby zakázku urychlil.

Portrét Josefa Schreibera z roku 1884
Portrét Josefa Schreibera z roku 1888
Josef Schreiber do svých továren zaváděl i dráhu.
Zaměstnanci Schreiberovy Karlovy hutě a jejich potomci
22 fotografií

Cesta se nakonec pro Pepiho, jak mladému Josefu Schreiberovi tehdy přezdívali, ukázala jako přelomová. Zavedla ho totiž i do hutí, kde se hodně naučil o sklářském řemesle. Do Vídně k příbuzným už se nevrátil a rozhodl se mít vlastní firmu a podnikat.

První sklárnu Schreiber vyženil, druhou najal

Naplnění jeho snu ho přiblížila práce u sklářského mistra Františka Gerhardta, který si pronajal sklárnu v osadě Louka u Světlé nad Sázavou, později i druhou u Proseče na Chrudimsku. Servis u něj měl zadarmo, vydělával a ještě tam poznal svou budoucí ženu Terezii. Když se brali, měla 14 let. Jako věno dostala sklárnu a ve 22 letech se tak Josef stal podnikatelem, jak si přál. Službě v armádě se vyhnul, jelikož ho z ní jeho tchán za tři tisíce zlatých vykoupil.

Výrobky ze své hutě i ty tchánovy u nabízel po celém Rakousku-Uhersku. Tak se po letech znovu dostal do Vídně ke strýci. Tomu navrhl, ať si pronajme huť, že by tak mohli sklo sami vyrábět. V té době byly k mání sklářské hutě knížete Karla Lichtenštejna v Rapotíně na Šumpersku. Strýc je najal v roce 1857 a vedení svěřil synovci.

Zaměstnanci Schreiberovy Karlovy hutě a jejich potomci

Sklárna se jmenovala Karlova huť. Podniku se dařilo, vyráběl tabulové sklo i sklo duté zelené a bílé. „Ve stejném roce rozšířili brusírnu a přibrali kvalifikované skláře a brusiče z Čech. Josef poslal verbíře a ti přivedli skláře ze Sázavy a z Vysočiny. Pro jejich děti zřídil školu. Postavily se také bytovky pro robotníky a úředníky a poštový úrad,“ připomínají autoři. Příchozí v obci vytvořili základ české menšiny.

Tehdy založil strýc ve Vídni firmu Josef Schreiber & Neffen (Josef Schreiber & synovci). Podnikání se dařilo a záhy vznikla další pec, přibyla brusírna a výroba nejkvalitnějších vitráží. Sklo se prodávalo až ve Spojeném království či v USA.

Následoval pronájem a odkup dalších skláren ve Svaté Sidonii a ve Svatém Štěpánu na pomezí Moravy a Slovenska, kde se začaly vyrábět lampy, stínidla a cylindry.

Klíčový artikl? Stínidla lamp

V době rozvoje sklářství se svítilo petrolejovými lampami. „Schreiberovy sklářské hutě svítidla zdokonalily a vyráběly k lampám cylindry, které se prodávaly nejen po celé Evropě a Americe, ale i v Indii a Austrálii. Stínítka se dělala i z barevného, broušeného a také ručně malovaného skla,“ popisuje obecní historik Milan Ženčák v místním zpravodaji.

„Lampa s názvem Ferner byl vynikající produkt, opálové stínidlo zvenčí barvil do zelena. Dlouhá léta se nedařilo konkurenci vyrobit něco podobného. Schreiberova firma na tom zbohatla. Potřebu dalších výrobků tohoto druhu vyvolal Edisonův vynález žárovky v roce 1878,“ podotýká Ženčák.

Skleněné komponenty pro lustr určený na export do Mekky v Saúdské Arábii v Muzeu rapotínské sklárny, které otevřeli 24. června 2021 v Rapotíně na Šumpersku. Milionová zakázka zprostředkovaná zahraniční obchodní firmou byla přísně utajována.

Podnik se postupně rozšiřoval a přibíral další sklárny a brusírny. Luxusní křišťálové soubory nacházely zákazníky i v dalekém zahraničí. Jemně broušené křišťálové sklo představovala rodina i na Světové výstavě ve Vídni v roce 1873.

Strýc navštěvoval Josefa v Rapotíně, kde sídlil hlavní podnik, užíval si i blízké termální lázně ve Velkých Losinách. Protože byl nemocný a neměl žádné syny, kteří by mohli dědit, v roce 1865 předal vedení podniku Josefu Schreiberovi mladšímu a bratřím Göpferdům s podmínkou, že mu budou vyplácet roční rentu.

Když strýc v roce 1879 zemřel, společnost vyplatila jeho dcery. Poté patřil majetek firmy pouze jejím akcionářům.

Padesát let pracoval ve sklárně, nyní se zasloužil o vznik muzea v Rapotíně

Firma J. Schreiber & Neffen dále rostla. Odkoupila rapotínskou sklárnu a vybudovala další dvě hutní haly, kde spustila jako první v Evropě výrobu levnějšího lisovaného skla jakožto náhradu za sklo broušené. Koupit se daly popelníky, dezertní soupravy, podnosy na cukroví nebo kompotové misky.

V nejlepších časech měl podnik 11 skláren. Skladiště měla firma ve Vídni, v Praze a Budapešti, zastoupení v Berlíně, Lipsku, Londýně, Paříži, Terstu, Miláně, Varšavě, Kyjevě, Oděse, Alexandrii nebo Melbourne. V ceníku měla přes tři tisíce tvarů v asi 15 tisících velikostech.

Josef Schreiber do svých továren zaváděl i dráhu.

Největší zásluhu na tom měl Josef Schreiber, jeden z největších sklářských průmyslníků bývalého Rakouska-Uherska v druhé polovině 19. století. Z chudých poměrů se dostal na úroveň šlechty, neztrácel ale sociální cítění.

Z milionu dolarů za lustr do Mekky my neměli nic, vzpomíná sklář z Rapotína

Když mu bylo 55 let, koupil rozsáhlé panství se zámkem a parkem v Lednickém Rovném u Trenčína a založil tam rodinné sídlo a postavil sklárnu. K tomu dál vzdělával své zaměstnance, vybudoval i školu a platil učitele. Podporoval divadlo, knihovnu i tamní hudební kapely.

Potomky vysídlili, i když byli Češi, vše zabavili

V roce 1897 Josef přeměnil firmu na akciovou společnost pod názvem Glashüttenwerke, vormals Josef Schreiber & Neffen (Skelné hutě, dříve Josef Schreiber a synovci), aby předešel v rodině potížím s dělením podílů. Zemřel při návštěvě Rapotína 17. listopadu 1902 ve věku 67 let na rakovinu žaludku.

Potomci se do druhé světové války snažili i přes neshody v rodině podnikat, po válce jim český stát majetky znárodnil. „Vše jim bylo ukradeno, ačkoli byli rodilí Češi s českým a později slovenským občanstvím a nenašla se na nich žádná vina ze spolupráce s Němci. Přesto je v roce 1946 násilně vystěhovali do Německa, kde téměř v nouzi dožili,“ připomíná Ženčák. Sklárna v Lednickém Rovném je jediná, která stále vyrábí.

Výstavu na rodákovu počest pořádají Kožušany-Tážaly spolu s obcí Rapotín v kulturním domě v Tážalech, její slavnostní začátek je v pátek 21. listopadu v 17 hodin. Přístupná bude v následující dny do 26. listopadu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Policisté pátrají od čtvrtečního večera po majiteli opuštěného elektrokola,...

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo...

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Lipník nad Bečvou. Vyfoceno 29. září 2024.

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

Na vrchol Pradědu usadí novou sochu vládce hor, autor vyřezal rovnou tři

Řezbář Jiří Halouzka mezi „svými“ Pradědy.

Sochu vládce a ochránce Jeseníků na vrcholu hory Praděd nahradí po více než deseti letech kopie, která bude vyšší a lépe ošetřená proti povětrnostním vlivům. Stejně jako jeho předchůdce bude i nový...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Zprvu bosý sklářský magnát z Kožušan dobyl lampovými stínítky celý svět

Portrét Josefa Schreibera z roku 1884

Příběh jako z amerického snu. Z chudých poměrů vísky kousek od Olomouce se Josef Schreiber vyšvihl na jednoho z největších evropských podnikatelů ve sklářství. Když v listopadu 1902 zemřel, vlastnil...

6. listopadu 2025  10:48

Zapeklitá asijská mise. Noah je jasný favorit, říká Janotka o arménském soupeři

Trenér Janotka udává pokyny obránci Janu Královi.

Od našeho zpravodaje v Arménii Chaos na silnicích, oprýskané postsovětské budovy, potloukající se pouliční psi. Rychle poznáte, že tahle země geograficky a vzezřením patří spíše mimo Evropu. Přesto fotbalová Sigma ve více než 2...

6. listopadu 2025  9:52

Vánoční trhy v Olomouci 2025: bruslení, vyhlídkové kolo, trhy a záplava punčů

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...

Vánoční trhy v Olomouci začínají 21. listopadu a končí 23. prosince. Na pódiu na Horním náměstí bude pravidelný kulturní program, spolu s Dolním náměstím je také místem, kde vyroste dřevěné městečko....

6. listopadu 2025  5:36,  aktualizováno  6:36

Na cestující v Prostějově už neprší, nový dopravní terminál má i dětské hřiště

Město Prostějov slavnostně otevřelo nový dopravní terminál v ulici Újezd, který...

Zastřešená nástupiště, nová parkovací místa, městský mobiliář, odpočinkové zóny i dětské hřiště. Takové jsou hlavní přednosti nového dopravního terminálu v prostějovské ulici Újezd, který přináší...

5. listopadu 2025  15:55

Loni chyboval, letos je oporou. Olomoucký brankář Koutný si říká o posun výš

Olomoucký gólman Jan Koutný v utkání proti Mladé Boleslavi.

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po čtrnácti zápasech fotbalové Chance...

5. listopadu 2025  15:06

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Vůz Comfort Jet Českých drah, který bude přímým spojem mezi Prahou a Korutany.

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:37,  aktualizováno  5. 11. 12:41

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

5. listopadu 2025  11:27

Olomouc si rozbalila dárky ještě před adventem. Už funguje ruské kolo i kluziště

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...

Vánoční trhy v Olomouci začnou až s rozsvícením stromu. První bruslaři se už ovšem projeli po nově otevřeném olomouckém venkovním kluzišti. Spolu s už stojícím vyhlídkovým kolem předznamenává blížící...

5. listopadu 2025  11:15

Napojení Olomouce na západní obchvat se blíží, obce okolo D35 vyhlížejí úlevu

Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části...

Den, kdy se otevře nové napojení západního obchvatu Olomouce a města, je na dohled. Ulevit by mělo obcím ležícím podél dálnice D35, přes které si nyní řidiči zkracují cestu. Tomu, že se situace...

5. listopadu 2025  8:53

Zpěvačka Machálková podpoří olomoucký hospic. Vystoupí na benefičním koncertu

Leona Machálková v muzikálu Dracula

Moravská filharmonie Olomouc ve spolupráci se zpěvačkou Leonou Machálkovou připravuje mimořádný benefiční koncert, který se uskuteční v sobotu 15. listopadu 2025 od 19 hodin v sále Reduty v Olomouci....

5. listopadu 2025  5:58

Advantage Consulting, s.r.o.
LÉKAŘ/KA ENDOKRINOLOG OLOMOUCKO

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 80 000 - 110 000 Kč

Dalších 31 485 volných pozic

Jeho hlas bude chybět celé společnosti. Jak kardinál Duka provázal život s Olomoucí

Zvon Panny Marie, poslední znovuvyrobený a zároveň největší zvon pro loketský...

Na zesnulého kardinála Dominika Duku, jenž zemřel v úterý, vzpomínají osobnosti po celé republice. Výjimkou není ani Olomoucký kraj. Zejména k Olomouci měl kardinál silný vztah. Na zdejší Univerzitě...

4. listopadu 2025  14:47

Místo tanků ochrana motýlů. Z části Vojenského újezdu Libavá je přírodní rezervace

Jasoň dymnivkový je zákonem chráněný motýl. Dokáže žít od nížin po horní...

V lesnaté oblasti poblíž Lipníku nad Bečvou v těchto dnech vznikla Národní přírodní rezervace Obírka-Peklo. Prostor byl již dříve vyčleněn z Vojenského újezdu Libavá. Nová rezervace ležící v katastru...

4. listopadu 2025  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.