Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jedenáct let ho věznili nezákonně. Soud rehabilitoval arcibiskupa Matochu

Autor: ,
  9:35
Olomoucký okresní soud v pondělí rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu (1889-1961), který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti bez právního podkladu vězněn v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem Státní bezpečnosti tam prožil posledních jedenáct let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné.
Arcibiskup Josef Karel Matocha na archivním snímku

Arcibiskup Josef Karel Matocha na archivním snímku | foto: Archiv Arcibiskupství olomouckého

Salon v soukromých prostorách olomouckého arcibiskupství. Jde o jednu z...
Dům vedle olomouckého arcibiskupství v Kosinově ulici, přes který se -...
Jedna z knih olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy, z níž minulý režim...
Pavlač směřující na nádvoří olomouckého arcibiskupství, kde se směl arcibiskup...
8 fotografií

„K arcibiskupu Matochovi mám rodinnou vazbu, neboť můj dědeček byl jeho profesorem. Sám jsem se narodil jako dítě politických vězňů, takže nápravu těchto křivd vnímám jako zásadní věc. Bojuji za rehabilitaci duchovních, na které se už dnes zapomíná, přestože to byli hrdinové, kteří se pro svou víru obětovali a odmítli se stát loutkami režimu,“ uvedl Kratochvíl.

Podle soudce Radima Vitoslavského jsou v tomto případě naplněny podmínky zákona o soudní rehabilitaci. „V případě profesora Matochy šlo o osobu nezákonně zbavenou osobní svobody a je namístě, aby se na něj vztahovala soudní rehabilitace,“ uvedl soudce.

Arcibiskup byl vězněm StB ve své rezidenci, režim se ho bál i po smrti

Josef Karel Matocha byl v pořadí 12. olomouckým arcibiskupem, jmenován byl do této funkce papežem Piem XII. v březnu 1948. Úřad však mohl vykonávat pouze do Velikonoc v roce 1950, kdy byl nezákonně internován a izolován komunistickou státní mocí, jeho spolupracovníci byli zatčeni.

Arcibiskup nesměl vycházet ze své rezidence a byl neustále pod dozorem příslušníků StB, kteří mu nedovolili ani číst noviny nebo poslouchat rozhlas.

Matocha zemřel 2. listopadu 1961 v Olomouci na nedostatečnou lékařskou péči, kterou mu StB odpírala povolit. Pohřben byl v rodném Pitíně na Uherskohradišťsku. Než byl jmenován arcibiskupem, působil jako profesor křesťanské filozofie.

„Chci těmto lidem vrátit jejich důstojnost a připomínat jejich osudy současné generaci, protože tato země se k nim po roce 1948 zachovala velice nechutně a my máme morální dluh jejich jména očistit,“ podotkl Jan Kratochvíl.

Národní pouť, Dny lidí dobré vůle, Slavnostní poutní mše svatá, Velehrad 2025. Arcibiskup olomoucký Josef Nuzík a apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. (5. července 2025)

K rozsudku se vyjádřil i současný olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. „Jsem velmi rád, že se po tolika letech podařilo dotáhnout tento procesní krok a dosáhnout spravedlnosti i na poli civilního práva. Arcibiskup Matocha je v našem paláci i v srdcích věřících neustále přítomen – hosté, kteří k nám přicházejí, jsou často pohnuti, když si uvědomí, že tyto krásné prostory byly jedenáct let jeho vězením,“ uvedl.

„Tato rehabilitace je důležitým znamením nejen pro církev, ale pro celou společnost, že na hrdinství a utrpení lidí, kteří se nenechali zlomit, se nesmí zapomenout,“ dodal arcibiskup.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podnikatel si u Svatého Kopečku postavil k pozemku štěrkovou cestu, hrozí mu pokuta

Zpevněná cesta, kterou v ochranném pásmu olomoucké baziliky na Svatém Kopečku...

Pokuta až dva miliony korun hrozí olomouckému podnikateli a developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty nedaleko poutního místa Svatý Kopeček. Podle magistrátu porušil pravidla pro...

Paraglidista narazil do skály, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel

Nešťastný pád paraglidisty, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel s jeho týmem

Jedno špatné rozhodnutí, prudký pád a náraz do skály. Takové neštěstí zažil paraglidista, který si z nepříjemného incidentu odnesl četná poranění. Krátce po jeho pádu místem projížděl prezident Petr...

„Lituju, že jsem si nad obětí nezapálil.“ Dle znalců nelze vraždícího mladíka napravit

Premium
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

Ikonické Miminko výtvarníka Černého odhalili v Šumperku, leze po fasádě hotelu

Na budově Hotelu Perk v Šumperku byla slavnostně odhalena ikonická socha...

Fasádu šumperského hotelu Perk nově zdobí obří laminátové Miminko ze série soch výtvarníka Davida Černého. Stopadesátikilové batole dlouhé tři a půl metru dostalo jméno Karolína. Výtvarník známý...

Ghana nás přehrála. Nový formát? Hrát by měli jen ti nejlepší. Rozehnal o MS i Sigmě

Premium
David Rozehnal - bývalý reprezentační fotbalový obránce s bohatou kariérou v...

Když vidíte, jak v pětačtyřiceti dovede kopat šestou ligu a dirigovat družstvo Kožušan z Olomoucka, hned si vzpomenete, jaký bombarďák to v dobách své aktivní kariéry byl. David Rozehnal v sobě...

7. června 2026

Franz Josef před nástupem na trůn zvracel, Olomouc byla krátce centrem monarchie

Premium
Mladého Františka Josefa a jeho předchůdce Ferdinanda I. při převzetí moci dne...

Z pohledu dějin šlo o zásadní událost. Když ale František Josef převzal v Olomouci 2. prosince 1848 ráno rakouský trůn, o změně vědělo jen pár zasvěcených. Vládnout ohromné habsburské říši bylo pro...

7. června 2026

Olomoucké výstaviště naposledy láká na krásu masožravých rostlin včetně českých

Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.

Už jen tento víkend mají botaničtí nadšenci na to, aby si vyrazili prohlédnout výstavu stovek masožravých rostlin s názvem Živé pasti, která je k vidění ve sbírkových sklenících olomouckého...

6. června 2026  6:56

Horské svahy kolem Pradědu zachraňuje stovka ovcí, doplní je koně a skot

V okolí Petrových kamenů a Pradědu se od začátku června opět pase přibližně 100...

Na jesenické svahy mezi Ovčárnou, Pradědem a Petrovými kameny se 1. června vrátilo stádo stovky ovcí z Rýmařovska, které budou až do září pomáhat s obnovou vzácných alpinských trávníků. Tradiční...

6. června 2026  6:32

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

5. června 2026  10:10,  aktualizováno  16:39

Uprchlou opici lapil starosta, levharta unesli oknem. Olomoucká zoo slaví 70 let

Snímek z roku 1980 zachycující nové pokladny olomoucké zoo po jejich dokončení

Olomoucká zoo na Svatém Kopečku si letos připomíná významné jubileum, od slavnostního otevření uplynulo 70 let. Z provizorního zookoutku ve Smetanových sadech, v němž bylo k vidění jen pár běžných...

5. června 2026  16:19

Odvoz kadmiových kalů ze Šumperska dál nabírá zpoždění. Teď se čeká na povolení

Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...

Loni v květnu zahájený odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Šumpersku má oproti plánu už desetiměsíční skluz. Další zpoždění zřejmě nabere. Firma AHV...

5. června 2026  15:03

Ikonické Miminko výtvarníka Černého odhalili v Šumperku, leze po fasádě hotelu

Na budově Hotelu Perk v Šumperku byla slavnostně odhalena ikonická socha...

Fasádu šumperského hotelu Perk nově zdobí obří laminátové Miminko ze série soch výtvarníka Davida Černého. Stopadesátikilové batole dlouhé tři a půl metru dostalo jméno Karolína. Výtvarník známý...

5. června 2026

Jak Prostějov formuje šampiona Menšíka? Jsme evropské město tenisu, říká primátor

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros

Tak schválně: Kolikrát jste v posledních dnech slyšeli jméno Jakub Menšík? Dvacetiletý tenista z Prostějova prožívá největší turnaj svého života. Má sice titul z prestižního podniku kategorie masters...

5. června 2026  11:57

Vše pro Tour: horská dřina i výškový stan. Vacek se chystá na velkou premiéru

Český cyklista Mathias Vacek

Nedávno se vrátil z vysokohorského soustředění ve španělské Sieře Nevadě. Jeho efekt nyní doma podporuje ještě spaním v hypoxickém stanu, který simuluje právě prostředí s nižší koncentrací kyslíku. V...

5. června 2026  9:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na červenou projede i šest aut včetně kamionu. Olomouc chce řidiče ukáznit kamerami

Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším...

Zatímco se auto už začíná po zeleném signálu rozjíždět, křižovatkou před ním ještě „proletí“ z jiného směru hned několik vozů, kterým už svítí červená. V Olomouci je to na křížení Rooseveltovy a...

5. června 2026  4:55

Patnáctiletá oběť a sedm vážně zraněných. Za čelní srážku obvinili mladého šoféra

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se čelně srazila dvě osobní auta....

V Olomouckém kraji to byla loni nehoda řadící se svými následky k nejhorším, nyní se její vyšetřování po více než půl roce chýlí ke konci. Za listopadovou čelní srážku dvou aut u Křelova-Břuchotína...

4. června 2026  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.