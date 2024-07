Jede králka, jede král, nemá koní ani krav. Na Olomoucku se slavilo v krojích

Lidé se staví podél dlouhé ulice a vyhlížejí družinu. Jsou dvě hodiny odpoledne a jak je tradicí, skupina si nejdříve vyžádá krále – letos Štěpána Zelu – od jeho rodičů. „Je pro mě pocta, že můžu stejně jako dřív kamarádi jet jako král,“ svěřuje se hlavní postava.

Poté, co rodiče dají svolení, usedá oblečený v dívčím kroji na svého koně. Převlek má zajistit, aby jej nikdo nepoznal. Do úst si dává růži, která zase brání tomu, aby se prozradil hlasem. „Jede králka, jede král, nemá koní ani krav, panímámo, panímámo, déte kósek másla,“ zpívají vyvolávači, kteří vyrážejí v čele průvodu. Až za nimi se šikuje král a jeho pobočníci.

Za doprovodu veršovaných lidových písniček se družina vydává na cestu po vesnici. Postupně se k ní přidávají členové domácího sboru Olešnica i jiných folklorních souborů. Pomalým tempem objíždí vesnici a zastavují se u domů, aby si vyžádali jídlo, pití i seno pro koně. Družina nepohrdne koláčky, pivem ani pálenkou. „Tož na krála,“ zvolávají účastníci spolu s místními.

Slavnostní průvod končí u kulturního domu. Lidé tleskají a gratulují Štěpánovi. „Pro krále je to velká čest, je to něco, co si člověk zažije jen jednou, ale stojí to za to,“ zdůrazňuje Antonín Malíček, král z roku 2017.

Lidé si vychutnávají další vystoupení folklorních souborů a koncert kapely Docuku. Po celý den akci doprovází i jarmark regionálních potravin a produktů. K poslechu a tanci hraje dechová kapela Věrovanka.

„Velmi si cením toho, že se tady na Hanácku pořádá jízda králů. Moc se mi akce líbí a myslím si, že je to přesně to, co naše vesnice potřebuje,“ má jasno student Jaromír Kubját, který z Doloplaz pochází. Zdejší Jízda králů je jediná v Olomouckém kraji, která se koná každý rok. Tradice je nejčastěji spojována s útěkem uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad.