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V Senátu je nejdéle, teď skončí. Kolegové si dříve stáli za hodnotami, říká Seitlová

Ondřej Zuntych
  16:00
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Senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

V Senátu strávila čtyři volební období, která proložila mandátem zástupkyně veřejného ochránce práv. Jitka Seitlová (KDU-ČSL) se nyní rozhodla už znovu nekandidovat. V rozhovoru pro iDNES.cz vzpomíná na vznik horní komory parlamentu a své senátorské začátky, komentuje současnou situaci ve světě a mluví o víře v mladé lidi

Senát má letos 30. výročí. Tehdy jste v něm zasedla poprvé. Jak se od té doby vyvinul?
Každé dva roky přichází třetina nových lidí s dobrými nápady, ale také přinášejí určitou atmosféru. V současné době máme větší váhu i vyšší podporu veřejnosti. Dnes je to přes 30 procent, přitom když Senát začínal, bývalo to kolem patnácti. Začátek byl velmi těžký, proti jeho vzniku byla velká kampaň. Senát byl zakotven v Ústavě přijaté v roce 1992, ale činnost zahájil v roce 1996. Chvilku trvalo, než se horní komora vůbec probojovala.

Tahle vláda hraje na to, abychom konzervovali staré věci, které už neslouží ani těm lidem, kteří je využívají, a ani tomu, abychom prosperovali ve světové konkurenci.

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