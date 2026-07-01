Senát má letos 30. výročí. Tehdy jste v něm zasedla poprvé. Jak se od té doby vyvinul?
Každé dva roky přichází třetina nových lidí s dobrými nápady, ale také přinášejí určitou atmosféru. V současné době máme větší váhu i vyšší podporu veřejnosti. Dnes je to přes 30 procent, přitom když Senát začínal, bývalo to kolem patnácti. Začátek byl velmi těžký, proti jeho vzniku byla velká kampaň. Senát byl zakotven v Ústavě přijaté v roce 1992, ale činnost zahájil v roce 1996. Chvilku trvalo, než se horní komora vůbec probojovala.
Tahle vláda hraje na to, abychom konzervovali staré věci, které už neslouží ani těm lidem, kteří je využívají, a ani tomu, abychom prosperovali ve světové konkurenci.