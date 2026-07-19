Pocta pro olomoucký talent. Řezníčka si v 16 letech vytáhl na stáž slavný Bayern

Bavorský celek pravidelně pořádá projekt FC Bayern World Squad, do něhož si vybírá talentované hráče z celého světa. Skupina fotbalistů do 19 let pak absolvuje několikatýdenní přípravný kemp, během něhož hraje přípravné zápasy.
Část kempu se letos uskutečnila ve zmíněné exotické destinaci. Mládežníci Bayernu sehráli hned tři utkání, Řezníček odchytal první z nich. V zápase s jihokorejským celkem Jeju pomohl k výhře 5:3.
„Abych řekl pravdu, tak jsem byl hodně překvapený, že si mě takový klub všiml. Samozřejmě jsem šťastný, že jsem se tam dostal. Znamená to pro mě velkou věc, bude to určitě skvělá zkušenost. Už se moc těším, budu se samozřejmě maximálně snažit naplno ukázat svoje kvality,“ řekl Řezníček před odjezdem klubovému webu Sigmy.
Jde o druhého českého gólmana, který projektem Bayern World Squad prošel. V roce 2023 dostal pozvánku Viktor Baier, jenž v uplynulé sezoně odchytal 17 zápasů v nejvyšší rakouské soutěži za tým BW Linz.
Řezníček do Sigmy přišel teprve letos v zimě, Olomouc jej přetáhla z Kroměříže. A patrně se trefila.
Během jarní části odchytal deset utkání za mladší dorost v celostátní lize U17 a čtyřikrát si zachytal i za dorosteneckou U19. V průběhu jarní části se zapojil rovněž do tréninkového procesu s A týmem.
„To, že si takový klub vybere pro stáž našeho brankáře, bereme jako velké ocenění. Jirka je v našem klubu teprve krátkou dobu, ale už ukázal, že v něm máme velký potenciál. I proto už si zachytal za devatenáctku nebo absolvoval několik tréninků s A týmem,“ prohlásil ředitel rozvoje fotbalu v Sigmě Michal Hrubý.
„Je to velké ocenění práce pro všechny v klubu. Především pro Jirku za jeho pracovitost. Určitě je to pro něj motivaci do další práce, aby se dále zlepšoval,“ doplnil trenér brankářů A týmu Sigmy Otakar Novák.
Projekt v Bayernu má jako hlavní trenér na starosti bývalý hráč Bayernu Roy Makaay, asistenta mu dělá rovněž někdejší hráč mnichovského celku Diego Contento. „Jsme velmi potěšeni výkony hráčů. Tým se zlepšoval v každém zápase. Hráči nabrali sebevědomí a zapojovali věci, které jsme je učili v tréninku,“ komentoval Contento.
Po návratu do Německa minulý víkend čekaly mladé talenty ještě tři další zápasy, a to včetně konfrontace se „stálou“ devatenáctkou Bayernu. Řezníček nakonec dostal šanci v pondělí, proti týmu U19 berlínské Herthy. A ze zápasu si odnesl pořádnou lekci, když se chybou podepsal pod první inkasovaný gól.
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Bayern následně na sociálních sítích sdílel proslov kouče Makaaye. „Mluvte spolu! Je mi jedno, kdo z vás dvou. Tohle je amatérismus a pak dostaneme gól. Neříkám, že je to chyba jednoho nebo druhého, ale nebyla tam žádná komunikace,“ zvýšil hlas někdejší legendární fotbalista.
Že by však Řezníčkovi jedna minela zavřela dveře? Kdepak. Po zbytek utkání už se žádné další nedopustil, naopak si počínal velmi solidně. „Chyby jsou součástí hry. Zvedneme hlavy a budeme bojovat. Tak jdeme na to, druhý poločas,“ vyburcoval Makaay své svěřence. Ti pak nakonec v 89. minutě srovnali na 2:2.