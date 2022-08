Plot z oblíbené zkratky v Prostějově zmizel, průchod však blokuje skládka

Je to bezmála šest let, co prostějovský podnikatel Jiří Marák nelegálně oplotil kus městského pozemku v místní části Domamyslice. Zablokoval tak využívaný průchod podél potoka, což mezi místními vyvolalo vlnu nevole. Plot sice letos konečně odstranil, ale cestu dál blokuje hromada stavebního materiálu, k němuž se nikdo nehlásí.