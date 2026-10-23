Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chtěl otrávit bezdomovce, v práci jedem zabíjel. Padne verdikt, žalobce žádá 25 let

Autor: ,
  4:55
Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve...

Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Olomoucka čelí obvinění z vraždy i přípravy dalších činů. Hrozí mu výjimečný trest. (18. června 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Obžalovaný Jiří Kudlička stanul před olomouckým krajským soudem v kauze...
Eskorta vězeňské služby přivedla před krajský soud v Olomouci Jiřího Kudličku,...
Eskorta vězeňské služby přivedla před krajský soud v Olomouci Jiřího Kudličku,...
Krajský soud v Olomouci pokračuje v kauze Jiřího Kudličky, obžalovaného z...
5 fotografií
Krajský soud v Olomouci má na devět hodin ráno naplánováno závěrečné jednání v kauze Jiřího Kudličky, který podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce. Toto jeho jednání podle spisu vedlo ke smrti jednoho člověka. Otrávané nápoje líčil také na lidi bez domova v Olomouci. Na programu je jediný bod, jímž je vyhlášení rozsudku.

Obžaloba Kudličkovi klade za vinu také přípravu útoku na zasahující policisty, v zajištěné korespondenci podle vyšetřovatelů zvažoval střelbu nebo použití nástražného výbušného systému, na který sháněl potřebné chemikálie a vyhledával postupy na internetu. Kvůli svému předchozímu porušování zákona totiž věděl, že se o něj policisté zajímají.

Obžalovaný popírá, že by chtěl kohokoli usmrtit a podle obhajoby by měl být zproštěn obžaloby pro nepříčetnost. Státní zástupce pro něj naopak žádá výjimečný trest ve výši 23 až 25 let vězení.

„Obávám se, že s ohledem na trestní minulost obžalovaného doživotní trest nepřichází v úvahu, nicméně v jeho případě je navrhovaná i zabezpečovací detence, která se vykonává po výkonu nepodmíněného trestu a následně je soudem každý rok přezkoumávána,“ řekl už dříve státní zástupce Jindřich Pazdera.

Je monstrózně mstivý, možnost nápravy je nulová, řekli znalci o traviči z Olomoucka

„Jestliže navrhuji trest 25 let odnětí svobody, neznamená to, že po výkonu trestu, případně podmíněného propuštění by byl automaticky propuštěn na svobodu,“ doplnil.

Možnost nápravy je podle znalců téměř nulová

Podle psychiatrického posudku trpí osmačtyřicetiletý muž smíšenou poruchou osobnosti. „V každém okamžiku svého chování byl ale schopen rozpoznat nepřiměřenost, trestnost či protiprávnost svého jednání,“ uvedla na jednom z předchozích jednání soudu odborná znalkyně z oboru psychiatrie Kateřina Černeková.

Porucha osobnosti se u muže podle posudku projevuje výrazně patologickými rysy, snahou řešit situace vlastní rukou a též paranoií. Je podezíravý, zlý a padlo dokonce označení „monstrózně mstivý“. Znalkyně proto navrhla zabezpečovací detenci. Kudlička podle ní vykazuje silně egoistické zaměření na řešení vlastních potřeb bez ohledu na okolí, kdy sleduje vlastní hodnotový systém.

Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Olomoucka čelí obvinění z vraždy i přípravy dalších činů. Hrozí mu výjimečný trest. (18. června 2026)
Obžalovaný Jiří Kudlička stanul před olomouckým krajským soudem v kauze otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v Olomouci. (18. června 2026)
Eskorta vězeňské služby přivedla před krajský soud v Olomouci Jiřího Kudličku, obžalovaného z otrávení nápojů, kdy jeden člověk na otravu zemřel. (21. října 2026)
Eskorta vězeňské služby přivedla před krajský soud v Olomouci Jiřího Kudličku, obžalovaného z otrávení nápojů, kdy jeden člověk na otravu zemřel. Muži hrozí 25 let odnětí svobody. (21. října 2026)
5 fotografií

Klinický psycholog Petr Štěpaník zmínil Kudličkovy špatné reakce na zátěž, nedostatek empatie, tendence k nadměrné racionalizaci i dehumanizaci oběti. „Lidé sociálně marginalizovaní jsou vnímáni jako škodná podobně jako zvířata, která dříve usmrcoval,“ nastínil znalec.

Riziko mužova dalšího násilného chování je podle něj velmi vysoké. Připomenul krutost při kladení pastí na zvířata a jejich týrání, žhářství nebo závažných toxických útocích na lidi.

„Má hostilní a odvetné postoje, trestá okolí, dostává se do role samozvaného vykonavatele,“ popsal Štěpaník, jenž potenciál resocializace označil za prakticky nulový.

Kudličkova osobnost je podle jeho závěrů velmi patologicky strukturovaná a silně nebezpečná. Citoval například obžalovaného, který nechtěl zkoušet své jedy na kočce, protože by se podle toho nedozvěděl, jak účinkují na člověka.

Upozornil na sebe žhářskými útoky

Policie se o muže začala zprvu zajímat kvůli požárům, které zakládal loni na Olomoucku a v Moravskoslezském kraji. V minulosti už byl rovněž odsouzen za týrání zvířat a pytláctví. I nyní je u okresního soudu v Bruntálu obžalován právě ze zapalování lesů, nedovoleného ozbrojování a týrání zvířat. O nejzávažnějších zločinech se ovšem policisté dozvěděli až z jeho e-mailové komunikace.

Obhajoba považuje závěry znalců za rozporné, zejména u rozpoznávacích a ovládacích schopností a z toho plynoucí příčetnosti. „Současně s revizním posudkem navrhujeme, aby to proběhlo ústavní formou. Aby byl můj klient na pozorování,“ žádal advokát David Stříž.

Prý chtěl jen vědět, kdo mu bere pití. Proti traviči svědčí mail o fridexu na kočky

„Klient některé skutky úplně odmítá, zejména u otravy a nastražování pastí na bezdomovce popírá následek. Určitě nechtěl u skutku týkajícího se fridexu v Excaliburu nikoho usmrtit a následek předpokládal zcela jiný,“ dodal k činu ve šternberské zbrojovce.

Kudlička, který tam podle informací iDNES.cz pracoval, avšak měl před vyhazovem kvůli nevhodnému chování a nekázni, tam do pití ve společné lednici nalil nemrznoucí směs. Kontaminované limonády se ale rok nikdo nenapil. Až v dubnu 2024 ji vypili dva pracovníci a oba skončili s těžkou otravou v nemocnici. Jeden z nich později zemřel.

Podle pitevního protokolu bylo příčinou smrti srdeční selhání zprostředkovaně související právě s požitím nápoje obsahujícího ethylenglykol, tedy toxické látky obsažené v nemrznoucí směsi.

Násilné sklony popisovali i jeho blízcí

Až smrtelné následky mohly mít i láhve s jedy – jedem na krysy, morfinem nebo sloučeninami olova – nastražené v Olomouci na lidi bez domova v místech, kde se pohybují. K dokonání těchto skutků nedošlo pouze díky zásahu policie, uvádí obžaloba.

Kudlička u soudu odmítl vypovídat. Dříve při výslechu na policii však přiznal, že po Olomouci lahve s jedy rozmístil. Podle jeho slov však nechtěl nikoho zabít, cílem bylo bezdomovce potrestat. Policistům se původně také přiznal k otrávení nápoje ve šternberské zbrojovce, prý tak ale chtěl pouze zjistit, kdo krade jídlo z lednice.

Bývalí spolupracovníci pro policii uvedli, že muž jim dělal v práci naschvály přibližně rok po svém nástupu a mazal nářadí vazelínou. Údajně se takto mstil, když mu někdo něco udělal. Říkal u toho podle nich „Jirka nezapomíná, Jirka vyřeší“.

Jako pomstychtivého jej v protokolu popsal také jeho bratr. „Co dostal, to vracel,“ uvedl. Kudličkovi blízcí mimo jiné do protokolu řekli, že místy měl násilné sklony. Napadl například svoji družku. „Ne moc, jenom do mě strčil, shodil na zem. Když to bylo potřetí, odešla jsem od něho i s dětmi,“ popsala.

Matka obžalovaného zase vypověděla, že podle tvrzení jejího syna je potřeba zbavit se lidí, kteří nepracují.

23. září 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Ženě selhalo několik orgánů najednou. Manžel se snažil obveselit ji i lékaře

Premium
Už zase tančí. Zdena Tumpachová se musela kvůli zákeřné nemoci znovu učit...

Ještě na začátku loňského roku vedla Zdena Tumpachová s manželem taneční kurzy. Věnovala se rodině, vnoučatům, pracovala a plánovala, že bude s manželem bude trávit více času na chalupě na Vysočině....

Raper Hard Rico bude ve vězení o rok déle. Už nejsem drsňák, překvapil u soudu

Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...

Odvolací soud zpřísnil trest ostravskému raperovi Enriku Peštovi, který vystupuje pod pseudonymem Hard Rico. Za organizovanou brutální loupež a vydírání si ve vězení odsedí pět let místo původně...

Dopadl desítky pachatelů i migrantů. Psí eso Umpalumpa odchází do důchodu

Policejní pes Umpalumpa a jeho parťák, policista Tom. (Říjen 2026)

Dopadl 46 pachatelů, při pátracích akcí v terénu našel deset lidí. Teď odchází do zasloužené penze. Řeč je o Umpalumpovi, policejním psovi, který uplynulý čtvrtek nastoupil „do práce“ na svoji...

Chtěl otrávit bezdomovce, v práci jedem zabíjel. Padne verdikt, žalobce žádá 25 let

Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve...

Krajský soud v Olomouci má na devět hodin ráno naplánováno závěrečné jednání v kauze Jiřího Kudličky, který podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce. Toto jeho jednání podle spisu vedlo...

23. října 2026  4:55

Jedu pro chlazení piva na další akci, řekl hlídce opilec bez řidičáku vezoucí děti

ilustrační snímek

Na muže, který nemá problém sednout za volant opilý a dokonce v tomto stavu vézt svoje děti, narazili nedávno policisté z Jesenicka. Nálepku notorika si pak muž potvrdil údajným důvodem zakázané...

22. října 2026  16:11

Vinné slavnosti, kluziště i menu šéfkuchaře. Zimní tržnice zabaví Olomouc

ilustrační snímek

Kulturní, gastronomické i společenské aktivity nabídne od poloviny listopadu návštěvníkům nový olomoucký projekt Zimní tržnice - LED Fest Olomouc. Jeho součástí bude kluziště, pódium s hudebními...

22. října 2026  14:52

Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září...

Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru...

22. října 2026  14:04

ANO čeká opozice navzdory vítězství i v Šumperku, starostou je lídr Nezávislé volby

Dohodu o nové koalici v Šumperku stvrdili (zleva) lídr Nezávislé volby a...

I ve čtvrtém největším městě Olomouckého kraje už je definitivně jasné, kdo se na příští čtyři roky ujme vlády nad radnicí. Na koalici se v Šumperku domluvilo uskupení Nezávislá volba, STAN a Srdcem...

22. října 2026  9:32

Noclehárny v Olomouckém kraji nestačí, na volná lůžka mají pořadníky

Obyvatelé Olomouce často své stížnosti míří na lidi bez domova. Nejvíc hlášení...

Ani místo na přespání už nemusí být samozřejmostí. Olomoucký kraj se potýká s rostoucím počtem lidí bez domova, noclehárny narážejí na své limity a na uvolnění lůžka v azylovém domě se čeká v...

22. října 2026  5:47

Olympiakos, nebo Vlašim? A pak se mi divte. Alijagič o cizině i tichém návratu

Premium
ilustrační snímek

Pro každého fotbalistu je to sen. Jednou se tak milovaným sportem živit v zahraničí. Denisovi Alijagičovi se podobná příležitost otevřela před čtyřmi lety. Bylo mu devatenáct, když si ho ze Slavie...

21. října 2026

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

21. října 2026  15:26

Dva zastupitelé v Olomouci odstupují. Uvolňují místa těm, které přeskákali

Podnikatel a ředitel exekutorského úřadu Robert Runták ve volebním štábu hnutí...

Voliči rozhodli o složení olomouckého zastupitelstva, hnutí spOLečně však nakonec posílá do lavic jiné lidi, než kteří získali mandát ve volbách. Po Ivu Hágerovi se funkce vzdal také advokát Pavel...

21. října 2026  15:07

Konopí z domácích zahrad i pěstíren. Černý trh v kraji navzdory legalizaci žije

Přesné dávkování světla i teploty. Šlechtěné konopí potřebuje každodenní péči.

Tři rostliny pro vlastní potřebu už zákon dovoluje. Znamená to, že se marihuana přestává prodávat načerno? Zdaleka ne. V Olomouckém kraji dál fungují drobní pěstitelé i sofistikované pěstírny, část...

21. října 2026  13:02

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Prý chtěl jen vědět, kdo mu bere pití. Proti traviči svědčí mail o fridexu na kočky

Premium
Eskorta vězeňské služby přivedla před krajský soud v Olomouci Jiřího Kudličku,...

Výjimečný trest v rozmezí 23 až 25 let vězení navrhl státní zástupce pro Jiřího Kudličku, který podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce a nastražoval je také na lidi bez domova v...

21. října 2026  11:48

V Přerově podepsali koaliční smlouvu. ANO, ODS a lidovci budou řešit i novou halu

Koaliční smlouvu nového vedení v Přerově podepsali koaliční partneři ve středu...

Vítězné hnutí ANO dnes v Přerově podepsalo koaliční smlouvu se zástupci ODS a KDU-ČSL. Koalice, která je na stejné platformě jako v předchozím volebním období, bude mít v pětatřicetičlenném...

21. října 2026  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×