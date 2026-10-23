Obžaloba Kudličkovi klade za vinu také přípravu útoku na zasahující policisty, v zajištěné korespondenci podle vyšetřovatelů zvažoval střelbu nebo použití nástražného výbušného systému, na který sháněl potřebné chemikálie a vyhledával postupy na internetu. Kvůli svému předchozímu porušování zákona totiž věděl, že se o něj policisté zajímají.
Obžalovaný popírá, že by chtěl kohokoli usmrtit a podle obhajoby by měl být zproštěn obžaloby pro nepříčetnost. Státní zástupce pro něj naopak žádá výjimečný trest ve výši 23 až 25 let vězení.
„Obávám se, že s ohledem na trestní minulost obžalovaného doživotní trest nepřichází v úvahu, nicméně v jeho případě je navrhovaná i zabezpečovací detence, která se vykonává po výkonu nepodmíněného trestu a následně je soudem každý rok přezkoumávána,“ řekl už dříve státní zástupce Jindřich Pazdera.
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Je monstrózně mstivý, možnost nápravy je nulová, řekli znalci o traviči z Olomoucka
„Jestliže navrhuji trest 25 let odnětí svobody, neznamená to, že po výkonu trestu, případně podmíněného propuštění by byl automaticky propuštěn na svobodu,“ doplnil.
Možnost nápravy je podle znalců téměř nulová
Podle psychiatrického posudku trpí osmačtyřicetiletý muž smíšenou poruchou osobnosti. „V každém okamžiku svého chování byl ale schopen rozpoznat nepřiměřenost, trestnost či protiprávnost svého jednání,“ uvedla na jednom z předchozích jednání soudu odborná znalkyně z oboru psychiatrie Kateřina Černeková.
Porucha osobnosti se u muže podle posudku projevuje výrazně patologickými rysy, snahou řešit situace vlastní rukou a též paranoií. Je podezíravý, zlý a padlo dokonce označení „monstrózně mstivý“. Znalkyně proto navrhla zabezpečovací detenci. Kudlička podle ní vykazuje silně egoistické zaměření na řešení vlastních potřeb bez ohledu na okolí, kdy sleduje vlastní hodnotový systém.
Klinický psycholog Petr Štěpaník zmínil Kudličkovy špatné reakce na zátěž, nedostatek empatie, tendence k nadměrné racionalizaci i dehumanizaci oběti. „Lidé sociálně marginalizovaní jsou vnímáni jako škodná podobně jako zvířata, která dříve usmrcoval,“ nastínil znalec.
Riziko mužova dalšího násilného chování je podle něj velmi vysoké. Připomenul krutost při kladení pastí na zvířata a jejich týrání, žhářství nebo závažných toxických útocích na lidi.
„Má hostilní a odvetné postoje, trestá okolí, dostává se do role samozvaného vykonavatele,“ popsal Štěpaník, jenž potenciál resocializace označil za prakticky nulový.
Kudličkova osobnost je podle jeho závěrů velmi patologicky strukturovaná a silně nebezpečná. Citoval například obžalovaného, který nechtěl zkoušet své jedy na kočce, protože by se podle toho nedozvěděl, jak účinkují na člověka.
Upozornil na sebe žhářskými útoky
Policie se o muže začala zprvu zajímat kvůli požárům, které zakládal loni na Olomoucku a v Moravskoslezském kraji. V minulosti už byl rovněž odsouzen za týrání zvířat a pytláctví. I nyní je u okresního soudu v Bruntálu obžalován právě ze zapalování lesů, nedovoleného ozbrojování a týrání zvířat. O nejzávažnějších zločinech se ovšem policisté dozvěděli až z jeho e-mailové komunikace.
Obhajoba považuje závěry znalců za rozporné, zejména u rozpoznávacích a ovládacích schopností a z toho plynoucí příčetnosti. „Současně s revizním posudkem navrhujeme, aby to proběhlo ústavní formou. Aby byl můj klient na pozorování,“ žádal advokát David Stříž.
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Prý chtěl jen vědět, kdo mu bere pití. Proti traviči svědčí mail o fridexu na kočky
„Klient některé skutky úplně odmítá, zejména u otravy a nastražování pastí na bezdomovce popírá následek. Určitě nechtěl u skutku týkajícího se fridexu v Excaliburu nikoho usmrtit a následek předpokládal zcela jiný,“ dodal k činu ve šternberské zbrojovce.
Kudlička, který tam podle informací iDNES.cz pracoval, avšak měl před vyhazovem kvůli nevhodnému chování a nekázni, tam do pití ve společné lednici nalil nemrznoucí směs. Kontaminované limonády se ale rok nikdo nenapil. Až v dubnu 2024 ji vypili dva pracovníci a oba skončili s těžkou otravou v nemocnici. Jeden z nich později zemřel.
Podle pitevního protokolu bylo příčinou smrti srdeční selhání zprostředkovaně související právě s požitím nápoje obsahujícího ethylenglykol, tedy toxické látky obsažené v nemrznoucí směsi.
Násilné sklony popisovali i jeho blízcí
Až smrtelné následky mohly mít i láhve s jedy – jedem na krysy, morfinem nebo sloučeninami olova – nastražené v Olomouci na lidi bez domova v místech, kde se pohybují. K dokonání těchto skutků nedošlo pouze díky zásahu policie, uvádí obžaloba.
Kudlička u soudu odmítl vypovídat. Dříve při výslechu na policii však přiznal, že po Olomouci lahve s jedy rozmístil. Podle jeho slov však nechtěl nikoho zabít, cílem bylo bezdomovce potrestat. Policistům se původně také přiznal k otrávení nápoje ve šternberské zbrojovce, prý tak ale chtěl pouze zjistit, kdo krade jídlo z lednice.
Bývalí spolupracovníci pro policii uvedli, že muž jim dělal v práci naschvály přibližně rok po svém nástupu a mazal nářadí vazelínou. Údajně se takto mstil, když mu někdo něco udělal. Říkal u toho podle nich „Jirka nezapomíná, Jirka vyřeší“.
Jako pomstychtivého jej v protokolu popsal také jeho bratr. „Co dostal, to vracel,“ uvedl. Kudličkovi blízcí mimo jiné do protokolu řekli, že místy měl násilné sklony. Napadl například svoji družku. „Ne moc, jenom do mě strčil, shodil na zem. Když to bylo potřetí, odešla jsem od něho i s dětmi,“ popsala.
Matka obžalovaného zase vypověděla, že podle tvrzení jejího syna je potřeba zbavit se lidí, kteří nepracují.
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23. září 2026