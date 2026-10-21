Obžaloba Kudličkovi klade za vinu také přípravu útoku na zasahující policisty. Podle Pazdery v korespondenci zvažoval střelbu nebo použití nástražného výbušného systému, sháněl chemikálie a vyhledával postupy na internetu. Žalobce zdůraznil, že tento skutek je kvalifikován jako příprava.
Při středečním jednání zazněly také úryvky z e-mailové komunikace, kterou žalobce řadí mezi důkazy proti obžalovanému.
Bohužel ani nyní po roce a půl od zadržení pana obžalovaného nevidím sebereflexi, lítost, snahu omluvit se poškozeným.