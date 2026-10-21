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Eskorta vězeňské služby přivedla před krajský soud v Olomouci Jiřího Kudličku, obžalovaného z otrávení nápojů, kdy jeden člověk na otravu zemřel. (21. října 2026) | foto: Daniel Vachek

Výjimečný trest v rozmezí 23 až 25 let vězení navrhl státní zástupce pro Jiřího Kudličku, který podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce a nastražoval je také na lidi bez domova v Olomouci. Jeden z pracovníků zbrojovky po otravě zemřel. Obhajoba žádá zproštění obžaloby kvůli nepříčetnosti a ochranné léčení, případně poloviční trest. Rozhodnutí soud vyhlásí v pátek 23. října.

Obžaloba Kudličkovi klade za vinu také přípravu útoku na zasahující policisty. Podle Pazdery v korespondenci zvažoval střelbu nebo použití nástražného výbušného systému, sháněl chemikálie a vyhledával postupy na internetu. Žalobce zdůraznil, že tento skutek je kvalifikován jako příprava.

Při středečním jednání zazněly také úryvky z e-mailové komunikace, kterou žalobce řadí mezi důkazy proti obžalovanému.

Bohužel ani nyní po roce a půl od zadržení pana obžalovaného nevidím sebereflexi, lítost, snahu omluvit se poškozeným.

státní zástupce Jindřich Pazdera o Jiřím Kudličkovi

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