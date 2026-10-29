„Zkušený velitel byl pro svou odbornost, vědecký přístup a trpělivou, přátelskou povahu u kolegů oblíben. Své dlouholeté praktické zkušenosti využíval jak při řešení mimořádných událostí u HZS Olomouckého kraje, tak i na misích v zahraničí. Díky obrovskému oborovému přehledu měl odvahu být průkopníkem v zavádění nových postupů a technologií do praxe výjezdových hasičů,“ shrnula mluvčí hasičů v Olomouckém kraji Lucie Balážová.
Glabazňa byl také členem celorepublikové odborné skupiny pro hašení vodní paprskem tzv. Cobra teamu. Byl u zavádění tohoto prostředku k celorepublikovému sboru hasičů jako školitel zaučil velké množství lektorů napříč Českem.
„Snažil jsem se o to, abychom systém využívali co nejvíce inovativně. Například jsme jej nasadili při výbuchu cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou, kde jsme s jeho pomocí vytvořili vstupy do vraků plných výbušné látky,“ vysvětluje zkušený velitel s tím, že věří, že jeho přístup k hasičině v kolezích ze směny zůstane.
„Vždy jsem chtěl, abychom od zásahu odcházeli s co nejmenšími škodami. Aby po nás zůstal co nejmenší nepořádek a lidé v domě neměli spoušť,“ popisuje končící velitel.
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Právě kvůli svému spojení se systémem Cobra si pro něj ve čtvrtek kolegové přichystali poslední zásah – Glabazňa na závěrečné směně musel vyprostit jedovatého „hada“ a dostat jej bezpečně na zem. A aby uniformu po zásahu opouštěl čistý, sprchoval se po hasičsku – vodou a pěnou. Ve finále si vysloužil i kartáčování koštětem.
Zatopené Srbsko či kamarád, který uhořel
Jiří Glabazňa figuroval dlouhá léta rovněž jako styčný důstojník pro mezinárodní záchranné operace. „Účastnil se například humanitární pomoci ve Slovinsku při řešení uprchlické krize nebo pomáhal jako styčný důstojník záchranné jednotky při čerpání vody po ničivých povodních v Srbsku,“ uvedla Balážová.
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„Byla to nejsilnější mise. Asi čtrnáct dní jsme zachraňovali zatopené Srbsko. Čerpali jsme velkokapacitním čerpadlem vodu v elektrárně, aby neodstavila celé hospodářství v Srbsku od dodávek elektrické energie,“ popisuje Glabazňa s tím, že čeští hasiči si v Srbsku udělali obrovské jméno.
„Velmi jsme jim pomohli. Ačkoliv bylo Srbsko po válce, řešilo krizové situace naprosto brilantně. I tak ale lidé během naší mise při povodních umírali. Hasiči neměli vybavení, přesto na vlastní riziko zachraňovali topící se Srby. A umírali při tom,“ vykládá hasič.
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Velel i při mezinárodní pomoci při povodních v Polské republice, kde setrval dva turnusy. „Na základě této činnosti mu přímo u zásahu předal medaili ministr vnitra Polské republiky. Společně s ostatními veliteli odřadů operujících v Polsku převzal z rukou prezidenta Polska Bronislawa Komorowského Zlatý Záslužný kříž,“ podotkla mluvčí Balážová.
„Byla to moje první zahraniční zkušenost. Přijeli jsme tam po povodních na řece Visle. Ze zatopených vesnic z vody trčely jen komíny a střechy. Když jsme jeli autem na místo a viděli tu spoušť, tak bylo neproniknutelné ticho, jak hluboce nás to zasáhlo. Byli jsme tam vysláni s velkokapacitním čerpadlem, díky této zkušenosti jsem se dostal ke styčným důstojníkům,“ vysvětluje Glabazňa.
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Aktivně se účastnil tvorby metodiky společného zásahu při požárech v česko-polském pohraničí. Součástí byl i výcvik ve flashover kontejneru – speciálním cvičném polygonu, který je vyrobený z propojených ISO kontejnerů. Slouží k simulaci reálných podmínek při požáru v uzavřeném prostoru. Glabazňa stál také u vzniku flashover kontejneru ve výcvikovém středisku v Hamrech na Prostějovsku.
„Když se u sboru začalo s flashoverem kontejnerem, byl jsem jeden z prvních, který o to měl zájem, protože můj kamarád a kolega hasič ze stanice Brno-Lidická při jednom ze zásahů kvůli tomuto jevu uhořel. To byla moje motivace: zjistit, jak se účinně bránit a jak z toho vyváznout, byť ta šance je při zásahu pramalá,“ uzavírá loučící se hasič.