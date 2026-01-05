Přerov modernizuje školní jídelny, opraví další dvě na hraně životnosti

Autor:
  5:58
Mnohonásobně lepší hygienické podmínky, lepší technické zázemí a také menší energetická náročnost. Město Přerov v novém roce zmodernizuje dvě školní jídelny - na Velké Dlážce a v ulici Za Mlýnem. „Už neodpovídají potřebám moderního stravovacího provozu,“ zdůvodnil primátor Přerova Petr Vrána (ANO).

Jídelna v Kratochvílově ulici v Přerově prošla v létě 2025 rekonstrukcí. | foto: prerov.eu

Pracovní akce plánuje Přerov na druhou polovinu roku 2026. „Pracovat se bude zejména během letních měsíců, aby byl zásah do provozu škol co nejmenší,“ uvedla mluvčí města Lenka Chalupová.

Podle primátora Vrány jsou stávající prostory i kuchyňské technologie na hranici životnosti. „Vzduchotechnika je místy nefunkční a vybavení už neodpovídá potřebám moderního stravovacího provozu,“ shrnul Vrána.

Klimatizace pro důchodce, oprava mostu i bytů. Přerov odtajnil investice na příští rok

Plánované rekonstrukce zahrnují nové podlahy, sanaci odvodu splaškové vody, kompletní výměnu elektroinstalace, nové obklady povrchů, modernizaci vzduchotechniky a pořízení nového vybavení .

„Od myček přes konvektomaty a varné kotle až po další zařízení, která umožní efektivnější a úspornější provoz kuchyně,“ sdělil radní pro školství Jakub Navařík.

Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 18,5 milionu korun s daní. „.Do stavebních nákladů je započtena také odhadovaná částka 800 tisíc korun na elektroinstalace v každé provozovně,“ vyčíslil náměstek primátora Vladimír Lichnovský.

Dvě jídelny se rekonstruovaly už v létě

Modernizace bude částečně financována z evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí. Na rekonstrukci jídelny na Velké Dlážce byla městu přislíbena dotace až 2,75 milionu korun, na provoz Za Mlýnem pak dotace až 2,89 milionu korun.

Zastupitelstvo města Přerov už schválilo záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce i technologické dodávky a zároveň odsouhlasilo úpravu rozpočtu, která je potřebná pro zajištění financování.

Už v létě roku 2025 prošly rekonstrukcí dvě školní jídelny, v Kratochvílově ulici a na Trávníku. Investice přesáhla 18 milionů korun, další 2 miliony byly určeny na nové mrazicí a chladicí boxy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Havarované auto na dálnici D35 u Olomouce. (31. prosince 2025)

Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci...

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. Ve stejný den už měli její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili...

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Přerov modernizuje školní jídelny, opraví další dvě na hraně životnosti

Jídelna v Kratochvílově ulici v Přerově prošla v létě 2025 rekonstrukcí.

Mnohonásobně lepší hygienické podmínky, lepší technické zázemí a také menší energetická náročnost. Město Přerov v novém roce zmodernizuje dvě školní jídelny - na Velké Dlážce a v ulici Za Mlýnem. „Už...

5. ledna 2026  5:58

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Vrah služek by dnes oběti hledal na internetu, líčí autor dalšího Hanáckého pitavalu

Premium
Policisté dopadli Huga Schenka v lednu 1884 přímo v jeho posteli.

Z Čech pod Kosířem na Prostějovsku až na vídeňskou šibenici to dotáhl sériový vrah služek a sňatkový podvodník Hugo Schenk. Jeho osud je nyní součástí 27 často dramatických příběhů z dějin zločinu a...

4. ledna 2026

Hokej je krásný i krutý. Olomouc ukončila s Libercem černou sérii, ukázal se Vitouch

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.

Olomouc ve svém prvním zápase roku 2026 porazila Liberec 5:3. Ve 37. kole hokejové extraligy se na Hané očekával souboj bratří Najmanů. Na Nový rok se však uskutečnil trejd, v rámci kterého se právě...

3. ledna 2026  9:50

Poražení roku 2025: Podvodník ztratil vilu i miliony, účetní kradla v obci. Stačilo! padlo

Ekonomka z Jindřichova na Šumpersku Jana Baslerova před Okresním soudem v...

Připravili se o střechu nad hlavou a ještě skončili ve vězení. Do něj zamířila i účetní z Jindřichova, která si roky užívala dovolených i luxusu z obecních peněz. Mezi poražené se po volbách zařadilo...

3. ledna 2026  7:59

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. Ve stejný den už měli její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili...

2. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:37

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Stop odpadové turistice. Před přespolními střeží popelnice kamerami, hrozí jim tresty

Premium
Kontejnery na odpady na jednom z mohelnických sídlišť už hlídá kamera.

Pod bedlivým dohledem kamer už nejsou jen frekventovaná náměstí, křižovatky nebo dětská hřiště. V Mohelnici na Šumpersku nově střeží i popelnice. Obyvatelům sídlišť v desetitisícovém městě totiž plní...

2. ledna 2026

Novoroční tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy přítele

ilustrační snímek

Olomoučtí krajští kriminalisté objasnili v pátek první letošní vraždu, ke které došlo 1. ledna 2026 na Šumpersku. Z vraždy o pět let mladšího přítele obvinili dvaačtyřicetiletou ženu. Hrozí jí trest...

2. ledna 2026  12:26,  aktualizováno  12:53

Sigma hlásí třetí posilu z Balkánu. Z Pančeva dorazil srbský záložník Grgič

Dario Grgič je novou posilou Sigmy, dosud hrál jen v rodném Srbsku.

Zimní příprava startuje fotbalistům Sigmy v sobotu fyzickými testy, přesto olomoucký celek stihl přivést už tři posily. Tou poslední se po Slovinci Šturmovi (26) a Chorvatovi Krivakovi (20) stal v...

2. ledna 2026  12:39

Sní patnáct tisíc termitů denně. Poslední mládě roku je unikát olomoucké zoo

Mládě mravenečníka čtyřprstého je posledním narozeným mládětem roku 2025 v...

Posledním narozeným mládětem roku 2025 v olomoucké zoo je mládě mravenečníka čtyřprstého. Zoo v Olomouci je napříč Českem a Slovenskem jedním z mála míst, kde se daří tento druh úspěšně rozmnožovat....

2. ledna 2026  11:54

Řidič nezvládl po silvestrovské oslavě jízdu na sněhu, auto převrátil na střechu

Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....

Bujarou silvestrovskou noc prožil čtyřiadvacetiletý mladík, který se krátce po půlnočním přípitku rozhodl sednout za volant auta. To se mu vymstilo, na silnici mezi Olomoucí a Nemilany nezvládl...

2. ledna 2026  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.