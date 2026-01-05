Přerov modernizuje školní jídelny, opraví další dvě na hraně životnosti

Pracovní akce plánuje Přerov na druhou polovinu roku 2026. „Pracovat se bude zejména během letních měsíců, aby byl zásah do provozu škol co nejmenší,“ uvedla mluvčí města Lenka Chalupová.
Podle primátora Vrány jsou stávající prostory i kuchyňské technologie na hranici životnosti. „Vzduchotechnika je místy nefunkční a vybavení už neodpovídá potřebám moderního stravovacího provozu,“ shrnul Vrána.
Plánované rekonstrukce zahrnují nové podlahy, sanaci odvodu splaškové vody, kompletní výměnu elektroinstalace, nové obklady povrchů, modernizaci vzduchotechniky a pořízení nového vybavení .
„Od myček přes konvektomaty a varné kotle až po další zařízení, která umožní efektivnější a úspornější provoz kuchyně,“ sdělil radní pro školství Jakub Navařík.
Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 18,5 milionu korun s daní. „.Do stavebních nákladů je započtena také odhadovaná částka 800 tisíc korun na elektroinstalace v každé provozovně,“ vyčíslil náměstek primátora Vladimír Lichnovský.
Dvě jídelny se rekonstruovaly už v létě
Modernizace bude částečně financována z evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí. Na rekonstrukci jídelny na Velké Dlážce byla městu přislíbena dotace až 2,75 milionu korun, na provoz Za Mlýnem pak dotace až 2,89 milionu korun.
Zastupitelstvo města Přerov už schválilo záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce i technologické dodávky a zároveň odsouhlasilo úpravu rozpočtu, která je potřebná pro zajištění financování.
Už v létě roku 2025 prošly rekonstrukcí dvě školní jídelny, v Kratochvílově ulici a na Trávníku. Investice přesáhla 18 milionů korun, další 2 miliony byly určeny na nové mrazicí a chladicí boxy.