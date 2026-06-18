Sloupek byl v podstatě zabudovaný v betonu pod hladinou, takže jsme ho postupně uvolňovali a snažili se ho dostat ven.
KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Po D35 pendlovaly tanky Leopard. Mnozí řidiči si je za jízdy natáčeli na mobil
Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu na Olomoucku v úterý od devíti ráno zhruba do tří odpoledne jezdilo šest tanků Leopard 2A4. Nacvičovaly zde dálkový přesun po silnici...
V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!
Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...
Na pohřbu Zdeňky Mašínové chyběl bratr Josef, ostatky zamíří do více míst
Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučili lidé v Olomouci. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili...
Tady nejste ve Wu-chanu! Svérázný prodejce v Olomouci baví zákazníky hláškami
Sotva otevře, už vítá první zákazníky. „Tak co dneska ochutnáme?“ ptá se muž, jemuž nikdo neřekne jinak než Vlk z Gruntu. Jeho malý obchod na Dolním náměstí v Olomouci voní čerstvými lahůdkami. Lidé...
Na D35 u Olomouce hoří kamion. Dým je vidět z velké dálky, dálnice stojí
Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je ve směru na Ostravu uzavřena, hoří tam kamion. Požár je rozsáhlý, dým byl vidět z dálky několika kilometrů. Zásah na místě potvrdil mluvčí hasičů Petr Běhal,...
Nebezpečí pod hladinou koupaliště. Ostré a rezavé sloupky už poranily i děti
Poraněný chlapec, stížnosti návštěvníků a otázky kolem bezpečnosti. Přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce se ocitlo pod drobnohledem poté, co se na sociálních sítích objevilo upozornění na...
Na pohřbu Zdeňky Mašínové chyběl bratr Josef, ostatky zamíří do více míst
Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučili lidé v Olomouci. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili...
Kauza otrávených nápojů: našli v nich i jed na krysy, obžalovaný se hájí nepříčetností
Olomoucký krajský soud ve čtvrtek otevřel kauzu otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Moravského Berouna na Olomoucku čelí obžalobě z...
Požár v hale čokoládoven napáchal škodu za 65 milionů, zničil uskladněné potraviny
Škodu ve výši 65 milionů korun způsobil požár, který ve středu zasáhl skladovací halu v jedné z olomouckých firem. Oheň se podařilo hasičům rychle zlikvidovat, následný silný kouř však znehodnotil...
Náhodnou oběť dupáním znetvořil. Mladíka z Šumperska navrhli obžalovat z vraždy
Kriminalisté navrhli obžalovat mladíka z loňské vraždy v Zábřehu na Šumpersku. Tehdy patnáctiletý chlapec tam podle spisu surově ukopal staršího muže z ubytovny. Z vyšetřování vyplynulo, že šlo o...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
FN Olomouc dokončila hrubou stavbu nového pavilonu, ukrývá potrubní poštu i 13 výtahů
Významného milníku dosáhla stavba nového centrálního pavilonu B přezdívaného „Franz Josef“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Největší budova v historii zdravotnického zařízení za 3,5...
Nový název, trenér, příliv sponzorů. Volejbalový Přerov chce vyrůst v evropský klub
Zatímco přerovští hokejisté s nadsázkou řečeno obraceli každou korunu a hledali nové partnery všude možně, aby si zachovali profesionální statut, volejbalový klub loni uzavřel kontrakty s deseti...
Opilý řidič autobusu havaroval i s cestující. Teď se zodpovídá soudu, hrozí mu tři roky
Řidič autobusu MHD, který koncem března havaroval v přerovské místní části Žeravice s téměř třemi promile alkoholu, se zodpovídá z ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté mu podezření sdělili...
Kamion jako nabušený operační sál. Lékaři trénovali také na lidském preparátu
Výjimečnou příležitost nacvičit si operace kolene a ramen měli v pondělí a v úterý ortopedové a chirurgové v Nemocnici Šumperk. Ve speciálně upraveném kamionu z Německa, který je přeměněný na...
Třetí trenér za rok. Když se nedaří, co chcete dělat? ptá se prostějovský primátor
Strach až do závěrečného kola. Přesně takovou emoci zažívají poslední roky fotbalisté Prostějova mnohem častěji, než by si přáli. Hanácký celek před pár lety pomýšlel na barážové příčky, v uplynulých...