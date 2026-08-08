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Dva hokejové světy Prostějova. Jeden tým zbrojí, druhý zatím sází i na padesátníky

Lukáš Jakubíček
  6:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: LHK Jestřábi Prostějov

Dva úplně jiné světy v jednom hokejovém městě. Tak by se dalo popsat letní jednání o posilách ve třetí nejvyšší soutěži. Zatímco Jestřábi Prostějov s ambicemi na návrat do Maxa ligy mohutně posilují o mladé i zkušené hráče a podepisují smlouvy s oporami, jejich rival – nováček soutěže SK Prostějov 1913 – má se skladbou kádru problémy. Tým tak možná potáhnou padesátníci.

Jestřábi v nedávno skončené sezoně nestačili ve finále na Havířov a vysněný návrat o patro výš jim těsně unikl. Záhy však začali stavět tým, jenž se o stejný cíl pokusí letos. A kádr na papíře budí respekt.

O postup budou dál bojovat produktivní Denis Kindl a Jiří Karafiát, zůstává i zkušený lídr ofenzivy Jan Káňa. Nové smlouvy podepsali 22letý útočník Matěj Korčák, další forvardi Petr Antoníček, Jakub Apolenář a Josef Krejsa, obránci Daniel Kolář, Jiří Studený, Petr Krejčí a Lukáš Číhal nebo důležitý brankář Tomáš Sajdl.

Produktivní hráči Petr Gajda a Michal Hotěk naopak odcházejí do konkurenčních týmů. Gajda do Poruby, druhý jmenovaný do Kroměříže. Celkově v prostějovském týmu oficiálně skončilo zatím šest hráčů. Na jejich místa přicházejí zvučná jména s bohatými zkušenostmi ze dvou nejvyšších českých lig.

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Jde třeba o 711 zápasů a 452 bodů, což je maxaligová vizitka bývalého kapitána Vsetína, útočníka Víta Jonáka. Ačkoli se kádr Vsetína v posledních letech proměňoval, Jonák jako jeden z mála zůstával. Kromě jedné sezony v extralize. Na jeho zkušenostech i produktivitě by měli Jestřábi stavět.

„Je to vysoce kvalitní útočník, což potvrzoval mnoho let v Maxa lize. Jsme velmi rádi, že se nám ho podařilo získat do našich útočných řad,“ uvedl trenér a sportovní manažer týmu Miloš Říha pro klubový web.

Dalšími novými jmény do útoku jsou Jan Slanina, Petr Kratochvíl, Robert Havlát a bývalý juniorský reprezentant Tomáš Šoustal, jenž byl v první lize vždy produktivní. Slanina, který v dresu Plzně působil i v extralize, už v minulosti v Prostějově hrál, ale jeho kariéru přerušilo zranění, kvůli němuž odehrál za poslední dvě sezony pouhých 17 utkání. Teď se ve 23 letech pokusí o restart kariéry tam, kde to dobře zná.

„Prostějov mám v srdci, takže když se objevila tahle možnost, hned se mi vybavily skvělé vzpomínky na zdejší lidi, zimák a atmosféru. Bral jsem to jako impulz, který jsem přesně v tu chvíli potřeboval,“ řekl.

Jan Slanina (vpravo) z Plzně a Ivan Lytvynov z Budějovic

Obranu Jestřábů doplní velezkušený Robin Staněk, jenž se na Hanou vrací po třech letech ve Vsetíně. V kariéře odehrál skoro 600 zápasů ve druhé nejvyšší soutěži včetně play off, dalších 168 přidal v dresu Olomouce a jednou i Pardubic v extralize. Druhým nováčkem v defenzivě bude 20letý Adam Hamrla.

„Při skladbě kádru jsme hledali nejen zkušené hráče, ale také mladé a perspektivní hokejisty, kteří mají potenciál růst, stejně jako tomu bylo v loňské sezoně u několika hráčů, kteří u nás nyní pokračují,“ vysvětlil Říha.

Chceme zapracovávat odchovance, zní od rivala

Prostějovu 1913 byla licence pro třetí nejvyšší soutěž udělena teprve nedávno, což dosud budí rozbroje ve městě. V létě už má přitom většina hráčů o své budoucnosti jasno a nováček soutěže tak nemá jednoduchou situaci. „Věřte, není co závidět. Bojujeme…“ povzdechl si výkonný ředitel klubu Petr Fridrich.

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Prvními potvrzenými členy soupisky jsou dva hokejisté ročníku 1977, bývalí hráči Jestřábů Lukáš Duba a Zdeněk Novosad. Fridrich jejich setrvání potvrdil v rozhovoru pro Prostějovský večerník, stejně jako pokračování 53letého Michala Černého, jenž před 32 lety získal extraligový titul s Olomoucí. V jaké roli se do chodu klubu zapojí, však není jasné.

O dalších jménech tým zatím oficiální cestou neinformoval. Dá se předpokládat, že se spolehne na osu z minulé sezony, v níž byl na soupisce i další mistr extraligy Lubomír Korhoň, který vyhrál titul s Pardubicemi v roce 2005. V minulém ročníku byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Dalším výrazným jménem je také extraligou ostřílený Petr Kolouch, jenž však nastoupil jen do tří zápasů. „Cílem i ambicí je v průběhu následujících let v maximální možné míře zapracovávat do A-týmu co nejvíce našich odchovanců,“ nastínil Fridrich.

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