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Prostějov versus Prostějov. Při historickém hokejovém derby to bude vřít i v hledišti

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  13:30
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Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí. | foto: LHK Jestřábi Prostějov

Jan Pavelka z SK Prostějov 1913 (vpravo) během zápasu se Znojmem.
Retro dresy SK Prostějov 1913. Výtěžek z prodeje půjde na podporu onkologie.
Hokejisté Prostějova prohráli finále druhé ligy s Havířovem až v prodloužení...
Šéf hokejového Prostějova Jaroslav Luňák (vlevo) si třese rukou s prostějovským...
10 fotografií
Souboj, jaký Prostějov nezažil. V hokejovém prostředí dojde v sobotu k nevšední situaci - ve druhé hokejové lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, na sebe narazí dva celky z jednoho města. SK Prostějov 1913 vyzve Jestřáby. Na stadionu, kde působí oba celky společně. Ve městě, kde zápas doprovází očekávání i nejistota.

Oba kluby se v lásce příliš nemají. V minulosti si dělaly různé naschvály, přely se o finance, podporu. Jenže vždy platilo, že Jestřábi hrají na vyšší úrovni. Teď ovšem poprvé dochází k situaci, kdy se oba prostějovské mančafty potkají na jednom ledě jako rovnocenní soupeři.

Před lety nemyslitelná věc.

Jestřábi hráli dlouhodobě první ligu, netajili se tím, že by si chtěli zahrát i ve finále soutěže. Kdežto hráči SK 1913 hráli „pro zábavu“ v krajské lize (čtvrtá úroveň).

Loni ovšem Jestřábi navzdory očekáváním a ambicím nečekaně sestoupili. A letos na jaře zase SK Prostějov 1913 vyhrál krajskou ligu, po dlouhém licitování získal licenci od Hronova a „vetřel se“ do soutěže k movitějšímu hokejovému bratrovi.

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To u Jestřábů vzbudilo vlnu nevole. „Nikdy jsem se s tím nesetkal. V městech, kde tahle situace mohla nastat, se to vždycky nějakým způsobem vyřešilo. Pro prostějovský hokej to není dobrá situace. Město není stavěné na to, aby tady hrálo více týmů, navíc ve stejné soutěži. Z žádného hlediska to nedává smysl,“ kroutil hlavou trenér a sportovní manažer Jestřábů Miloš Říha.

Druhé nejlidnatější město Olomouckého kraje najednou řešilo, jak rozdělí finance sportovcům. „Mají dostávat stejně, když hrají ve stejné lize?“ přemítali představitelé města. Jestřábi vždy dostávali více. Mají plán návratu do druhé nejvyšší soutěže, což aktuálně odráží i postavení v tabulce – Jestřábi jsou druzí o tři body z první Porubou, svým jediným přemožitelem v aktuální sezoně.

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.
Jan Pavelka z SK Prostějov 1913 (vpravo) během zápasu se Znojmem.
Retro dresy SK Prostějov 1913. Výtěžek z prodeje půjde na podporu onkologie.
Hokejisté Prostějova prohráli finále druhé ligy s Havířovem až v prodloužení sedmého zápasu. Sen o návratu je fuč.
10 fotografií

SK Prostějov 1913 ale vůbec není na chvostu tabulky, jak se možná mohlo očekávat. Na poslední chvíli vhodně posílil a aktuálně se drží na páté pozici, má 22 bodů, tedy o osm méně než Jestřábi.

„Komfortní zóna tady určitě není. Jestli někdo tvrdí, že je to všechno v pohodě, tak to tak není. Ale určitě se tady o nic nebudeme prát. Museli jsme se dohodnout a pravidla máme nastavené,“ poznamenal Říha před časem. „Z žádného hlediska to ale není to ku prospěchu.“

V sobotním zápase (18.00) bude papírově domácí Prostějov 1913. Fanoušci Jestřábů mají možnost jít na standardní místa na tribunách, tvrdé jádro se ovšem demonstrativně rozhodlo pro přesun do sektoru hostů.

„Máme v plánu ho celý obsadit. Jedině takto můžeme dát jasně najevo, který klub má v Prostějově větší fanouškovskou podporu. Chceme naplnit „klec“ a ukázat, že v Prostějově je na tribunách jenom jeden klub,“ uvedli ultras Jestřábů.

Zápas pomůže onkologickým pacientům

Bezpečnostní služba bude posílena, pořadatelé chystají blíže neupřesněná opatření. „Na sobotní duel máme připraveno bezpečnostní opatření, ale z taktických důvodů nebudeme zveřejňovat počty nasazených policistů do této akce,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Miluše Zajícová.

„Fanoušci budou na straně Jestřábů, ale já myslím, že hokej na ledě bude dobrý. Jako hráče mě vždy nahecovalo, když je dobrá atmosféra. S kulisou nemáme problém, bude to ku prospěchu, hráče to nakopne. Že chtěli fans Jestřábů do sektoru hostů je jejich vůle, nikdo je tam nehnal. Já jen doufám, že na tribunách nevzniknou nějaké problémy,“ citoval Deník.cz trenéra Prostějovu 1913 Michala Janečka.

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Podobné přání mají policisté i vedení města.

Ať se boj o prostějovského krále hokeje rozhodne na ledu.

Hokejové derby bude mít ale ještě jeden, pozitivnější přesah – Prostějov 1913 se chystá podpořit místní onkologické oddělení. „Fanoušci obou klubů budou moci přispět dobrovolnou částkou nebo si zakoupit retro merch SK Prostějov 1913. Veškerý výtěžek z jeho prodeje poputuje na prostějovskou onkologii. Do pomoci se připojí také hráči, kteří na onkologii rovněž finančně přispějí,“ informují hokejisté „domácího“ celku.

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