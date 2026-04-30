Několikamilimetrový rybí potěr se v předchozích dnech vylíhl přímo v řece Moravě ve speciálních inkubačních boxech, jež zajišťují optimální proudění vody a ochránily malé jesetery před predátory. Nyní po vypuštění do řeky se už o sebe budou muset postarat sami.
„Budou se živit tím, co najdou v řece, tedy drobnými korýši, červíky a larvami hmyzu. Jejich přežití především v prvním roce života nebude stoprocentní, ale to už je příroda, že si vyselektuje jedince, kteří zvládnou odolat všem nástrahám,“ přiblížil Ondřej Dočkal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která na projektu spolupracuje.
Patří mezi takzvané živé fosilie. Jeho předci obývali Zemi už před 200 miliony let v době dinosaurů a vzhled zvířete se do současnosti prakticky nezměnil.