Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat, dvě dokonce přišla blíž

  8:40
Jedinečné video se podařilo v Jeseníkách natočit turistce, která zde nedávno byla na výletě. Narazila totiž na skupinku šesti vlčích mláďat, která si navíc z její přítomnosti zpočátku příliš starosti nedělala. Dva zvědavci se dokonce přišli podívat trochu blíž.

Veronika Štrossová vlky miluje. Má o nich načtené knihy, zdobí jí notebook i pokoj a letos si nechala dokonce toto zvíře vytetovat na záda. Tomu, jaký unikátní zážitek se jí poštěstil v polovině července na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje, tak ještě stále nemůže uvěřit.

„Chodím s koloběžkou a čivavou v rámci stále populárnějšího projektu Stezka Českem a popisuji zážitky na svém profilu Čivavaběžka. Šla jsem ten den asi pět hodin po Jeseníkách trasou, kterou jsem si sama vytvořila, takže jsem celou dobu nepotkala jediného člověka. No a nahoře v kopcích v lese asi v půl šesté večer jsem narazila na šest vlčat,“ popsala pro iDNES.cz.

Dřívější záběry vlků pořízené v regionu

Vlk zachycený v Rychlebských horách fotopastí Hnutí Duha.
Vlk zachycený v Rychlebských horách fotopastí Hnutí Duha.
Vlk zachycený v Rychlebských horách fotopastí Hnutí Duha.
Vlk zachycený v Jeseníkách fotopastí Společnosti přátel Jeseníků.
„Bylo vidět, že jedno je v roli hlídače tak, jak se to popisuje v literatuře. Snažilo se ostatní odehnat pryč, ale u dvou se mu to moc nepodařilo, takže ke mně přiběhla blíž na nějakých třicet metrů a koukali jsme si z očí do očí. To bylo nádherné. Paradoxně možná pomohlo, že jsem s sebou měla psa, jenže čivavu, která vzbudila jejich zvědavost,“ dodala.

Podle svých slov byla nadšená a nepociťovala obavy z toho, že nespatřila vlčici, která se tudíž mohla pohybovat poblíž. „Moc ráda bych ji naopak zahlédla, ale očividně tam nebyla, nejspíš lovila. Navíc kdyby tam byla, nejspíš by zavčas vlčata odvolala do skrýše a neviděla bych nic,“ přiblížila Štrossová.

Vlci přicházejí z Polska, Německa i Rakouska

Její video se postupně stalo hitem sociálních sítích, kde ho sdílely různé skupiny.

„Na Facebooku a Instagramu má dohromady už zhruba dva miliony zhlédnutí. Ozvala se mi kvůli němu spousta lidí včetně ochránců přírody, kteří se věnují monitoringu šelem. Říkali, že takové video z Česka ještě nikdy neviděli,“ nastínila aktivní turistka, jež se letos v tuzemsku ještě chystá do Beskyd a příští rok pak na Šumavu.

V Jeseníkách opět přibylo vlků, mláďata se narodila hned v několika smečkách

„Někteří ochránci přírody zmínili, že oni o této vlčí rodince ví, ale kvůli její ochraně se o ní zatím veřejně nemluví. Proto i mě žádali, abych nezmiňovala, kde přesně jsem vlčata potkala,“ doplnila.

Vlků v Jeseníkách v posledních letech přibývá, což potvrzují třeba ochránci přírody. Nová teritoria si zde našla například zvířata z Rakouska, cestu zvládnou podle odborníků za pouhých osm až deset dní.

„Pro vlka není taková vzdálenost žádný problém,“ objasnil nedávno nedávno odborník na šelmy z Hnutí Duha Michal Fellner s tím, že genetická analýza v Jeseníkách potvrdila i vlky pocházející z Polska a Německa.

Lidé se bát nemusí, uklidňují ochránci přírody

Postupné zvětšování vlčí populace hlásí i myslivci. „Vlčí stopy objevujeme stále častěji, už jsme v naší honitbě zaznamenali dvě smečky,“ nastínil minulý měsíc Jiří Jaroš z honitby Pec u Skřítku. „Pozoroval jsem letos řadu vlčích stop,“ zmínil rovněž Jiří Milek z honitby Dolní Morava v oblasti Králického Sněžníku.

Vlk proměnil chování zvěře v Jeseníkách, myslivci se bojí o kamzíky

S návratem vlka do české přírody přirozeně vyvstává určité riziko pro turisty, kteří by měli být při pohybu ve „vlčí oblasti“ obezřetní. „Nemusejí mít strach chodit do hor a do přírody, ale v oblastech s výskytem vlků je potřeba respektovat určitá pravidla,“ podotkl už dříve předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

Výletníkům při pohybu v CHKO Jeseníky doporučil chodit alespoň ve dvou, nepohybovat se mimo turistické trasy a apeloval, aby lidé nenechávali své psy běhat na volno.

„Jsou známé případy usmrcení psa vlkem kousek od jeho majitele, kdy si šelma hájila své teritorium před narušitelem. Volné pobíhání psů navíc zakazuje myslivecký zákon,“ zdůraznil Bačík.

Před pár dny potkali lidé vlka také na Klatovsku. Zvíře přitom na silnici u obydlené oblasti nemělo strach a přišlo ke dvojici se štěnětem na pár metrů.

4. srpna 2025
Olomoucká posila z Lotyšska: Dostat puk a pálit byla vždy moje hra

Ve svých 26 letech se pyšní úctyhodnými čísly. Mít 119 startů je totiž v české hokejové reprezentaci takřka nemožné, v Lotyšsku to však jde. Olomouc pro další sezonu přivádí držitele bronzu z roku...

5. srpna 2025  8:02

Zemědělci kvůli bleskovým povodním mění osevní postupy, ze svahů zmizí kukuřice

Před rokem bojovala řada obcí na Přerovsku s bleskovými záplavami. Přívalové deště tam ze svahů spláchly tuny bahna. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) tehdy při návštěvě postižených míst...

5. srpna 2025  5:36

