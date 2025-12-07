„S takovým vandalstvím na značení jsem se ještě nesetkal,“ přiznává značkař David Mičunek, který se tvorbě a obnově značek věnuje na Šumpersku a Jesenicku už přes třicet let.
„Značky byly na kmenu umístěné poměrně vysoko, takže k nim buď někdo musel vylézt, nebo je shodil s pomocí dlouhé větve. A to, že je pak dal do ohně a zničil úplně, je vrchol všeho,“ zlobí se.
Podle něj vyčíslená škoda činí sice „jen“ šest tisíc, ale kolem obnovy značení bude spousta práce a starostí.
V přísně chráněných oblastech chceme, aby lidé chodili opravdu jen po vyznačených trasách. Značení je tam proto zcela klíčové, protože GPS ne vždy ukáže přesně trasu, po níž by se měl návštěvník pohybovat.