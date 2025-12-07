Vandalství i pochybné sběratelství. Zničeného značení v Jeseníkách přibývá

Vandalismus v Jeseníkách je stále více rozšířeným nešvarem. Takhle dopadly po řádění vandalů turistické značky. (listopad 2025) | foto: David Mičunek

Rostislav Hányš
  15:00
Marně by nyní turisté hledali na kmenu stromu na vrcholu kopce Chocholík nad Šumperkem plechové smaltované značky, jež ukazují, kudy se mohou vydat. Nejenže je neznámí vandalové shodili, ale dokonce skončily v rozdělaném ohni, takže už jsou nepoužitelné. Případů ničení turistického značení navíc obecně přibývá. Ničitelé tabulek i lidé, kteří je kradou do své sbírky, tak přidělávají značkařům práci i starost.

„S takovým vandalstvím na značení jsem se ještě nesetkal,“ přiznává značkař David Mičunek, který se tvorbě a obnově značek věnuje na Šumpersku a Jesenicku už přes třicet let.

„Značky byly na kmenu umístěné poměrně vysoko, takže k nim buď někdo musel vylézt, nebo je shodil s pomocí dlouhé větve. A to, že je pak dal do ohně a zničil úplně, je vrchol všeho,“ zlobí se.

Podle něj vyčíslená škoda činí sice „jen“ šest tisíc, ale kolem obnovy značení bude spousta práce a starostí.

V přísně chráněných oblastech chceme, aby lidé chodili opravdu jen po vyznačených trasách. Značení je tam proto zcela klíčové, protože GPS ne vždy ukáže přesně trasu, po níž by se měl návštěvník pohybovat.

Jindřich ChlapekSpráva Chráněné krajinné oblasti Jeseníky

