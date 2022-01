O prázdniny v Jeseníkách a okolí je rekordně malý zájem

Dříve bývaly ubytovací kapacity o jarních prázdninách obsazené už s velkým předstihem, letos si v horských střediscích zatím zamluvil pobyt jen zlomek turistů.

„Týdenních zimních pobytů je na prázdniny prodáno mnohem méně než loni, a to o desítky procent,“ nastínila Alena Klimešová majitelka agentury Chatař, která zajišťuje pronájem velké části chat v Jeseníkách a podhůří.

Důvody vidí Klimešová hlavně ve zdražení. „Majitelé ceny zvyšovali individuálně. Jsou chaty, kde si lidé za týdenní pobyt musí připlatit i padesát procent, někdo zvedal třeba jen o deset,“ popisuje s tím, že většina chatařů zdražila v rozmezí patnácti až dvaceti procent.

„V dnešní době je to dost. Mnoho lidí chce spíš než týdenní pobyt jen prodloužený víkend, majitelé o to ale moc nemají zájem, je to pro ně nevýhodné,“ přiblížila Klimešová, která míní, že řada lidí nyní ještě čeká na „last minute“ slevy.

„Vzhledem k růstu cen si ale nemyslím, že by pobyty zlevnily. Kdo čeká na slevy, ten se s vysokou pravděpodobností nedočká,“ doplnila.

Volno je i v penzionech a hotelích

Podobně volno je i v penzionech a hotelích. „Průměrná obsazenost pokojů na prázdniny je asi třetinová, což je velmi málo. Některé turnusy jsou dokonce skoro prázdné,“ popisuje třeba majitel Penzionu Kovárna v Horní Lipové Josef Sekula.

Takový propad objednávek nepamatuje. „Nezbývá než doufat, že se lidé přihlásí na poslední chvíli. Nejistota, kterou nyní zažíváme, rozhodně není příjemná,“ řekl.

Propad objednávek na prázdninové pobyty potvrzuje také majitel zimního střediska Miroslav Miloš Hladký, který nabízí ubytování v penzionu a chatkách.

„Je toho hodně málo. Lidé jsou vystrašení, bez peněz, těch negativních faktorů je spousta. Musím věřit, že se nakonec přihlásí na poslední chvíli. Neumím si představit, že by prázdniny nevyšly, když je tak krásná zima,“ doufá ve změnu k lepšímu Hladký.

Jarní prázdniny jsou klíčovou částí sezony

„Od 3. ledna do prázdnin je to hlavně o lyžařských kurzech a jednodenních návštěvnících. O prázdninách vyrazí do hor na celý týden rodiny s dětmi, takže teprve potom je plno celý týden, nejen o víkendech,“ potvrzuje například mluvčí Skiareálu Karlov Boris Keka.

Stejně jako v dalších střediscích i zde už nahradili sníh, který roztál při velké oblevě začátkem roku.

„Teď nám napadlo zhruba dvacet centimetrů, takže je dokonalá zimní idyla. Doufáme, že to vydrží až do prázdnin,“ sdělil Keka.

Vlekaři jsou připraveni pustit děla, spíše však z preventivních důvodů, protože sněhu je v současnosti ve všech areálech dost.

„Taková obleva, jaká nás potkala nedávno, se už snad nezopakuje,“ věří majitel střediska Miroslav.

Na Dolní Moravě připravují sněhové atrakce

V Dolní Moravě už nebudou technický sníh foukat na sjezdovky, poslouží totiž pro přípravu dalších atrakcí.

„Na prázdniny budeme stavět sněhové tunely, klopené zatáčky, překážky a crossovou trať. Na to je potřeba spousta sněhu. Jinak už je ho dost včetně toho přírodního,“ pochvaluje si obchodní šéf Resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.

Ve skiareálech na sjezdovkách leží od 30 do 80 centimetrů převážně technického sněhu a po sněžení je dostatečná přírodní pokrývka také v běžkařských stopách. Do konce týdne podle meteorologů připadne na horách další sníh, teploty se budou držet pod bodem mrazu.