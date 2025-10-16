Měření bylo na Pradědu prováděno už v letech 1941 až 1997, poté se však stanice přesunula na Šerák. Nyní je zpět v nadmořské výšce 1 491 metrů.
„Důvodem bylo hlavně to, že na Šeráku není zálohovaná síť, tady ano. Povodně nám ukázaly, jak je to velice důležité - na Šeráku jsme během tří dnů přestali fungovat, protože jsme neměli jak si nabít telefon, jak předat zprávu, seděli jsme tam nakonec potmě,“ shrnul vedoucí meteorologické stanice Praděd Tomáš Honajzer.
„Dalším důvodem bylo to, že se tady rozšíří měření o kvalitu a čistotu ovzduší,“ dodal.
Důvodem předchozího přesunu stanice na Šerák bylo to, že věž na Pradědu podle odborníků zkreslovala měření, hlavně síly a směru větru.
|
Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku
„V té době nebyl přístroj, který by zde byl schopen vydržet zimu. Obalil se námrazou a přestal měřit. Dnes je již jiná technologie, která námraze odolá,“ přiblížil vedoucí stanice.
Na Pradědu nyní stanice funguje v kombinovaném typu. „Část dne je zde lidská obsluha, část dne se přepne na automat,“ sdělil Honajzer.
Nejdůležitější je měření srážek v reálném čase
Na Šeráku zůstalo základní měření, podle ředitele pro meteorologii a klimatologii ČHMÚ Libora Černíkovského je přesun stanice důležitý.
„Každý vrchol je specifický. Mezi Šerákem a Pradědem máme údolí, bude dobře, když budeme mít měření na obou stranách,“ řekl. Důležitá budou z této stanice podle něj především měření srážek.
|
Děti ve vedrech trpí horkem víc než dospělí, prokázalo to měření v Olomouci
„Máme data v reálném čase, mohou tak vstupovat do hydrogeologických předpovědních modelů. To znamená, že víme, jak se poté chovají toky, které jsou tady v okolí,“ vyzdvihl Černíkovský.
„Důležitá je také teplota, ale i výška sněhové pokrývky, jež se mění se změnou klimatu. Máme zde i měření vlhkosti, rychlosti a směru větru, pozorovatelé pak sledují jevy, které nejde jednoduše měřit,“ doplnil.
Měřicí přístroje jsou součástí národní hydrometeorologické monitorovací sítě, jež sleduje počasí po celé zemi. Výsledky měření jsou důležité pro předpověď počasí, výstražnou a povodňovou službu nebo hodnocení dlouhodobých trendů počasí a podnebí.