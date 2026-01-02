Do vánice v teplácích a teniskách. Horská služba u Pradědu zachraňovala dva mladíky

Horská služba v Jeseníkách nedoporučuje turistům hřebenové túry. Důvodem je čerstvý sníh a silný vítr, který snižuje viditelnost, řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek. Horští záchranáři zároveň nabádají návštěvníky, aby při cestách do hor své vybavení přizpůsobili současnému počasí, kdy teploty padají hluboko pod nulu.
„Za poslední den napadlo v Jeseníkách zhruba 15 centimetrů nového sněhu, prachový sníh může být místy vyfoukaný nebo se mohou tvořit závěje. Silný vítr navíc napadený sníh víří a vytváří bílá oblaka, vrstvy navíc nejsou spojené a špatně se v tom chodí,“ popsal náročné podmínky Hejtmánek.
Podle něj by se do terénu v těchto dnech měli vydávat pouze připravení jedinci. „Do hor by měli nyní chodit spíše lidé, kteří mají zkušenosti, jsou vybaveni sněžnicemi a umí se v tom pohybovat,“ uvedl dispečer.
„Dnes jsme odváželi dva kluky, kteří byli velmi podchlazení. Šli směrem na Praděd, byli v teplákách a v teniskách, bez čepic a bez rukavic. Do hor bohužel chodí lidé, kteří nejsou vybaveni, nemají zkušenost s tímto počasím. Je minus šest, fouká vítr, brzo se stmívá,“ doplnil Hejtmánek.
Příchod zimního počasí naopak vítají běžkaři, rolby jim již na vrcholcích hor postupně vyřezávají stopy. Možnosti, kam vyrazit, se začínají rozšiřovat. V provozu jsou už stopy v areálu u Nové Vsi, rolbaři už jezdí také na Skřítku. „Dělat se budou také stopy mezi Ovčárnou, Pradědem a Švýcárnou. Postupně, jak bude připadávat sníh, budou se běžkařské trasy dodělávat rolbami,“ doplnil Hejtmánek. Běžkařské stopy zhutňují také na Paprsku.
Běžkaři si mohou trasy ověřit v aplikaci Jdeme na běžky, která zachycuje pohyb rolbařů po Jeseníkách.
