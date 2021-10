Z podzimu už není jen období čekání na zimu, areály lákají aktivní turisty

„Letošní podzim by mohl být nejlepší za několik let. Zabírá kampaň lákající na babí léto, takže do Jeseníků přijíždí nyní na podzim víc lidí,“ uvedl ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.



Jesenická kampaň cílí především na aktivní turisty. „Jde především o ty, kteří se nebojí zhoršeného počasí. Podle průběžných ohlasů a informací je vidět, že letos jich přijede zase víc než v minulých letech,“ těší Raka.



Příznivý trend potvrzuje například majitel horské chaty Skřítek Petr Procházka. „Už září předčilo naše očekávání a vypadá to i na velmi dobrý říjen,“ pochvaluje si.

Některé areály už považují podzim za plnohodnotnou součást roku. Například Resort Dolní Morava nebo skiareál Kouty nad Desnou.

„Co se týká ubytování, měli jsme v září plno a budeme mít i v říjnu. Ve srovnání s loňským rokem, kdy byl podzim výborný, bude ten letošní ještě lepší,“ předpokládá obchodní ředitel dolnomoravského areálu Tomáš Drápal. Připisuje to velkému počtu atrakcí, kterých má areál nejvíc v Jeseníkách.

„Podle počtu ubytovaných už není podzim jen o víkendových návštěvnících. Zájem je s ohledem na mimosezonní období enormní. Když trochu vyjde počasí, tak bude letošní podzim nejlepší v historii areálu,“ doplnil Drápal.