Bagr s nakladačem pracuje na cestě mezi Šerákem a Keprníkem. „Vzdálenost ze sedýlka Pod Keprníkem na vrchol Keprníku měří 1,3 kilometru. Upravovaný úsek cesty má délku zhruba 240 metrů a zahrnuje nejproblematičtější část se zakončením u frekventovaného rozcestí. Ročně tu projdou desítky tisíc návštěvníků,“ uvedla regionální pobočka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v pátek ráno v prohlášení.
Je evidentní, že v tomto úseku žádná eroze není a nejde o prudké svahy! Přesto zde Správa CHKO posílá těžkou techniku a buduje dálnice, na kterých se pak budou prohánět horská kola