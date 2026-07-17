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Bagr v Jeseníkách budující cestu z kamenů pobuřuje. Je to nutné, hájí práce CHKO

Ondřej Zuntych
  10:58

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Bagry najely do Jeseníků, připravují protierozní opatření. (14. července 2026) | foto: Společnost přátel Jeseníků

Desítky tisíc návštěvníků a silné deště vedou k erozi stezky na populární trase v Jeseníkách. Správa tamní chráněné krajinné oblasti proto nechává nově dláždit trasu velkými kameny. Chce tím také udržet turisty na cestě a chránit tak okolní vegetaci. Nejen u některých ochránců ale vyvolala přítomnost stavebních strojů v horských lesích kritiku.

Bagr s nakladačem pracuje na cestě mezi Šerákem a Keprníkem. „Vzdálenost ze sedýlka Pod Keprníkem na vrchol Keprníku měří 1,3 kilometru. Upravovaný úsek cesty má délku zhruba 240 metrů a zahrnuje nejproblematičtější část se zakončením u frekventovaného rozcestí. Ročně tu projdou desítky tisíc návštěvníků,“ uvedla regionální pobočka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v pátek ráno v prohlášení.

Je evidentní, že v tomto úseku žádná eroze není a nejde o prudké svahy! Přesto zde Správa CHKO posílá těžkou techniku a buduje dálnice, na kterých se pak budou prohánět horská kola

Ondřej Bačíkpředseda Společnosti přátel Jeseníků

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