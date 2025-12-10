Silvestr na chatách v srdci Jeseníků bez ohňostrojů. Ochranáři vydali zákaz

V chráněné krajinné oblasti Jeseníky je nově celoročně omezeno používání zábavní pyrotechniky v některých oblíbených turistických destinacích a jejich přilehlém okolí. Ochranáři takto mimo jiné reagují na obří ohňostroj, který rozduněl hory na konci loňského roku u jedné z chat v Národní přírodní rezervaci Praděd.
Omezení, které nyní vstoupilo v platnost, vydala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Zdůvodňuje ho mimo jiné snahou zamezit na vybraných místech rušení vzácných druhů ptáků, jako jsou například jeřábek lesní, datlík tříprstý, puštík bělavý či sýc rousný a kulíšek nejmenší.

„Vedle ochranářských a ekologických důvodů zákazu vnímáme i signály od různých zájmových skupin návštěvníků našich hor, kteří právě do těchto míst vyrážejí za stále vzácnějším klidem. Zákaz platí celoročně,“ uvedl za AOPK Petr Šaj.

Po regulaci začali volat ochránci přírody i část návštěvníků hor mimo jiné na základě loňského obřího ohňostroje odpáleného o silvestrovské půlnoci na Ovčárně pod Pradědem v srdci Jeseníků, na nějž upozornila redakce iDNES.cz. Rachejtle létaly z parkoviště hotelu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (Volareza), jenž spadá pod ministerstvo obrany.

Ředitelství Volarezy následně avizovalo, že žádný další ohňostroj nebude. „Byl poslední v historii Volarezy. Od letošního roku vydáváme pro naše objekty plošný zákaz,“ sdělil ředitel Libor Tejnil.

7. ledna 2025

Nové omezení se týká použití zábavní pyrotechniky kategorie F2 až F4 ve vybraných vrcholových lokalitách masivu Hrubého Jeseníku.

„Jde o významná rekreační místa, jako je kupříkladu okolí chaty Švýcárna, Hotelu Ovčárna, Chaty Jiřího na Šeráku nebo vrchol Pradědu, kde se lidé sdružují, zejména při oslavách Nového roku, a používání zábavní pyrotechniky je zde pravděpodobnější než jinde,“ přiblížil vedoucí Oddělení Správy CHKO Jeseníky Vít Slezák.

Ty, kteří zákaz poruší, podle něj čeká přestupkové řízení, v němž podle okolností a v závislosti na tom, zda půjde o fyzickou, nebo právnickou osobu, hrozí pokuta ve výši řádově až desítek tisíc korun.

Vystresovaná zvířata mohou uhynout

Agentura podotkla, že používání zábavní pyrotechniky má řadu negativních dopadů. „Kromě vlivu na lidské zdraví nebo rizik bezpečnostních působí negativně i na životní prostředí. Toxické látky z ohňostrojů znečišťují ovzduší, půdu i vodu, hlasité exploze rušící volně žijící živočichy mohou vést až k jejich úhynu,“ podotkli ochránci přírody.

Nejvýznamnější negativní dopad ohňostrojů je podle nich na faunu a je umocněn právě v zimním období, kdy jsou ptáci i savci kvůli nedostatku potravy nuceni šetřit energii. Stresová reakce tudíž může mít daleko závažnější vliv na jejich přežití než v létě.

„Zvířata reagují na světelné i zvukové efekty panickým únikem, následným narážením do překážek a v důsledku zranění může dojít až k úhynu. V případě ptáků to zase může během hnízdění vést k opuštění snůšek či mláďat, což u málo početných nebo zvláště chráněných druhů ohrožuje místní populace,“ dodal Slezák.

Loňská patnáctiminutová pyrotechnická show sklidila velkou kritiku, navíc když se ukázalo, že za ni nelze nikoho potrestat, neboť nedošlo k porušení žádného zákona či předpisu. V regionu navíc nešlo před rokem o jedinou kontroverzi spojenou s novoročními oslavami. V Tršicích na Olomoucku zavinil podle majitelů hluk z ohňostrojů smrt dvou pávů, kteří byli ozdobou tamní hospody.

Někteří provozovatelé horských chat a hotelů už dříve uvedli, že s případným omezením nesouhlasí, zaznívaly obavy z odlivu hostů. Pyrotechnická show vítala pravidelně příchod nového roku například na hotelu Ovčárna pod Pradědem, nově už to nebude možné.

„Naši hosté se na silvestrovský ohňostroj vždycky těšili, takže teď budou zklamaní. Vyhláška ale zakazuje používání pyrotechniky a my se tomu musíme podřídit. Nemyslím si však, že by to mělo nějak ohrozit návštěvnost. Lidé přijíždějí kvůli přírodě, ne kvůli ohňostroji,“ řekl zástupce ředitele hotelu Jaroslav Dluhý.

Někde od ohňostrojů sami upustili už dříve

Také odborníci na turistický ruch si nemyslí, že by zákaz ohňostrojů zájemce o návštěvu hor ve větší míře odradil.

„Určitě to není to, za čím lidé do Jeseníků jezdí. Už ze samotné podstaty a statusu CHKO je jasné, že pokud se do této oblasti člověk vypraví, měl by se chovat v souladu s přírodou a asi nebude přemýšlet nad ohňostroji,“ sdělil už dříve třeba Tomáš Rak ze Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Kde platí zákaz

  • Vrchol Pradědu (50.082872N, 17.230683E)
  • Hotel Ovčárna, Restaurace – Chata Sabinka, Horský hotel Figura (50.070579N, 17.240043E)
  • Turistická chata Švýcárna (50.101882N, 17.213863E)
  • Horská chata Barborka (50.076716N, 17.230725E)
  • Hotel Petrovy kameny (50.075784N, 17.225754E)
  • Chata Jiřího na Šeráku (50.187381N, 17.108319E)
  • vrchol Keprníku (50.170943N, 17.116465E)
  • Červenohorské sedlo (50.1249844N, 17.1524342E)

a v okruhu 500 metrů od uvedených bodů.
(zdroj: AOPK ČR)

Někde od novoročních vypouštění rachejtlí sami už dříve upustili, například na Červenohorském sedle nebo na Chatě Jiřího na Šeráku.

„Poslední tři roky už ohňostroj v areálu nepořádáme, vnímáme ho jako rušivý pro přírodu. Bohužel nejsme jediní ubytovatelé tady na Sedle a u okolních apartmánů se pyrotechnika ozývá. Chceme však ostatní vyzvat, aby se k nám v příští sezoně připojili,“ popsal v lednu vedoucí areálu na Sedle Martin Dubský.

„Do hor a chráněných oblastí tento druh zábavy nepatří. Hosty, kteří mají oslavy Nového roku spojené s petardami a alkoholem, to doufám neodradí, zkusíme pro ně vymyslet jinou zábavu, třeba laserovou show promítanou na zdi chaty,“ přidala se tehdy i provozovatelka chaty na Šeráku Veronika Mlejnková.

U chaty Švýcárna, ani u Hotelu Figura nedaleko vrcholu Pradědu se podle pracovníků recepce silvestrovské ohňostroje neorganizovaly, takže obou zařízení se omezení nedotkne, stejně jako Hotelu Praděd, který je přímo na vrcholu stejnojmenné hory v budově televizního vysílače, kvůli jehož ochraně nebyla použití pyrotechniky povolené.

