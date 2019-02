Nový skibus vozí v Jeseníkách turisty na Červenohorské sedlo i do Koutů

6:52 , aktualizováno 6:52

Turistům mířícím do velkých lyžařských středisek v Jeseníkách usnadní cestování nový skibus. Na zimní měsíce ho vypravuje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a zájemce vyveze do hor každý víkend až do poloviny března.