Lyžařská sezona se rozjíždí naplno, Jeseníky lákají i letos na pestrou nabídku

Pátek přinese do Česka vydatné sněžení, a to zejména na Vysočině, v severovýchodních Čechách a na Moravě. Meteorologové proto očekávají kalamitní situaci. Sníh může komplikovat dopravu či způsobit...

Cestující s dětmi přecházeli na nádraží přes koleje, málem je smetlo pendolino

Nevstupovat do kolejiště tam, kde se to nesmí, a když už, tak se pořádně rozhlédnout. To si snad navždy bude pamatovat skupinka dvou dospělých a tří dětí, kterou ve stanici Zábřeh na Moravě na...