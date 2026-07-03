Mezi letošní novinky patří hned několik nově zpřístupněných naučných stezek. Jedna z nich je například ve Velké Kraši.
„Dále třeba naučná stezka šesti smyslů v Loučné nad Desnou nebo Po stopách doby ledové v Písečné. Samozřejmostí je také velkolepé wellness centrum na Dolní Moravě. Pro děti je v případě nepříznivého počasí nově otevřené Klamárium v Rapotíně nebo podzemí pod šumperskou radnicí, které mapuje historii města,“ vyjmenovává ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.
Loni ubytovatelé napočítali 850 tisíc návštěvníků, kteří do Jeseníků přijeli na vícedenní pobyt. Jednodenních výletníků bylo přes tři a půl milionu. K výraznému rozjezdu cestovního ruchu tehdy přispěly především zvýhodněné povodňové vouchery.
„Velmi výrazně pomohla akce Vouchery, která vzbudila obrovský zájem. Všechno se během relativně krátké doby vyprodalo. Lidé sem začali opravdu jezdit ve velkém, za což jsme velmi vděční. Byla to pro nás velká podpora a i díky tomu jsme se opět postavili na nohy,“ potvrzuje předseda správní rady sdružení cestovního ruchu Petr Mudra.
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Stejně tak příroda se postupně vrací do běžného stavu. Na některých trasách sice mohou turisté stále narazit na pozůstatky předloňských povodní, například na vymleté břehy podél vodních toků, kudy vede řada turistických cest. Všechny trasy jsou však pro pěší průchodné.
Nejvěrnějšími zahraničními hosty zůstávají Poláci
Nejvíc turistů do Jeseníků pravidelně přijíždí z moravských krajů. „Na prvních příčkách je dlouhodobě Jihomoravský kraj, následuje Moravskoslezský a samozřejmě Olomoucký. Hned za nimi je Praha. Právě návštěvníci z těchto regionů drží Jeseníky dlouhodobě nad vodou. Klíčové ale je, že našimi nejvěrnějšími zahraničními hosty zůstávají Poláci, jejichž počet loni meziročně vzrostl o 13 procent,“ uvádí Rak.
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1. července 2026
Zástupci sdružení doporučují, aby vedle hojně navštěvovaných lokalit lidé vyrazili také na méně frekventovaná, a přitom stále neobjevená místa. Ocenit je mohou především turisté, kteří do regionu přijíždějí ze vzdálenějších koutů Česka a chtějí zde strávit více času.
Největší nápor návštěvníků přichází každoročně na začátku srpna, kdy se Češi vracejí ze zahraničních dovolených. Právě hlavní turistická sezona je pro místní podnikatele zásadní, region se proto dlouhodobě snaží, aby návštěvníci nezůstávali pouze u jednodenních výletů.
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„Snažíme se, aby se tu turisté zdrželi déle. Většinu akcí proto směřujeme k prodloužení jejich pobytu. Zatím jde jen o desetiny dne, není to výrazný nárůst. Je to běh na delší trať, ale věříme, že se to podaří,“ vysvětluje Mudra.
„Pomoci má například lepší propagace. Chceme návštěvníky přesvědčit, že tady mají co dělat i více dní. Myslím si, že je stále hodně míst, jež zůstávají neobjevená a mají co nabídnout,“ dodává s tím, že vedle propagace regionu je klíčové také další zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Pomoci má i nové infocentrum v Lipové-lázních
Jedním z kroků, který by mohl místnímu cestovnímu ruchu výrazně pomoci, je nově otevřené Oblastní turistické informační centrum v Lipové-lázních. O jeho vzniku se uvažovalo dlouhodobě, realizaci však brzdil nedostatek financí i vyřízení stavebního povolení.
„Původní informační centrum sídlilo na náměstí v prvním patře, takže si od nového zázemí slibujeme především lepší dostupnost. Chceme také zlepšit informovanost nejen turistů, ale i infocenter v celém regionu. Vzniká zde zázemí pro distribuci propagačních materiálů, pořádání školení i spolupráci se zájmovými skupinami působícími v cestovním ruchu,“ doplňuje Mudra.
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Nové informační centrum myslí také na cyklisty. K dispozici jim bude moderní dobíjecí stanice pro elektrokola i cyklopoint se servisním stojanem, kde si mohou provést drobné opravy přímo na místě.
Významnou roli podle Mudry hraje také propojení nového centra s nedalekými lázněmi, které každoročně navštěvují tisíce lidí. Projekt navíc jeho otevřením nekončí. Ve druhé etapě by v okolí centra měla vzniknout velká plastická betonová mapa celého pohoří Jeseníků.