Letní pobyty v Jeseníkách jsou tahákem, areály těží z investic do vybavení

Zvýšený zájem lidí o pobyty hlásí například areál Relax a sport resort Dolní Morava.

„Nemůžeme si stěžovat. Co se týká ubytovacích kapacit, jsme na tom s obsazeností na léto o více než pětinu lépe než v jiných letech,“ nastínil marketingový manažer Tomáš Drápal.

Ubytovací kapacity rekreačního střediska podle něj bývaly o prázdninách vyprodané i v minulosti, letos se tak však patrně stane ještě o něco dříve. Jako pozitivní navíc vidí i nárůst zájmu o jednodenní výlety.

„Vidíme to na rostoucím elektronickém nákupu vstupenek na naše atrakce. Pravděpodobně v důsledku koronavirové pandemie a obav z front na lístky se elektronický nákup zvýšil o víc než třetinu. To je určitě pozitivní a pomůže to jak nám, tak i návštěvníkům, protože odpadnou fronty u pokladen,“ říká Drápal.

Největší zájem je podle něj o Mamutí horskou dráhu, která je nejdelší bobovou dráhou v České republice, a také o Stezku v oblacích.

„Milovníci cyklistiky zase nad očekávání pozitivně reagují na naše informace, že na přelomu července a srpna otvíráme tři nové singltreky pro bikery. Předpokládáme, že to zvedne návštěvnost i o několik stovek lidí denně,“ míní Drápal.

Pokud se otevřou hranice, přijede i spousta Poláků

Pro provozovatele turistických areálů bude důležité i to, zda už budou moci do Česka volně návštěvníci z Polska. Nemalou část klientely tvoří třeba středisku Bohéma ve Zlatých Horách na Jesenicku. Podle ředitele střediska Igora Macáška je zpoza hranice až polovina letních návštěvníků.

„Lidé sondují, navzdory složité situaci evidujeme nárůst zájmu jak našich turistů, tak i Poláků. Věříme, že hranice se otevřou se vším všudy, aby sem mohli přijet,“ sdělil Macášek.

Na polské hosty čekají také v Koutech nad Desnou, neboť si bikeři v posledních letech oblíbili tamní známý bikepark. Také zde tak tvoří o prázdninách až polovinu návštěvníků, kteří se po stezkách prohání.

„Jsou z toho už nešťastní a počítají každý den do otevření hranic, aby si zase mohli zařádit na našich trecích,“ říká šéf střediska Petr Marek. Areál teď podle něj s každým dnem eviduje stále rostoucí zájem o letní pobyty.

„Vypadá to hodně dobře. Z koronaviru byly trochu obavy, ale je vidět, že lidé chtějí sportovat a užívat si přírodu,“ nastínil.

Kromě bikerských tratí láká koutecký areál na nejdelší sjezd na koloběžkách v republice nebo na inline bruslení v nejvyšších partiích Jeseníků kolem horní nádrže vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.

Areálům se teď vyplácí dřívější investice

Růst zájmu potvrzuje také středisko Kaste v Petříkově. „Na ubytování na léto teď máme možná o čtvrtinu víc objednávek než loni. Pokud si lidé chtějí ještě vybírat, měli by si pospíšit, protože naše ubytovací kapacity se rychle plní,“ sdělil František Kaštyl, majitel areálu.

Tam návštěvníky táhne mimo jiné vyhlášená bobová dráha. Nejde totiž o koryto, boby jedou na speciální kovové vodicí tyči, což nabízí adrenalinovější zážitek. Vyhledávaná je také zdejší lukostřelba.

„Vypadá to, že víc lidí zůstane v Česku a ti budou hledat, jak si užít dovolenou co nejvíc. To je pro nás provozovatele horských areálů pozitivní,“ doplnil Kaštyl.

Podle šéfa Sdružení cestovního ruchu Tomáše Raka se provozovatelům nyní zhodnotí investice do letních atrakcí.

„Letos bude kvůli koronaviru víc turistů, kteří stráví dovolenou v Česku. Jeseníky jsou pro ně jednoznačně velmi atraktivní cíl a horské areály se hodně zaměřily na to, aby měly co nabídnout i v letních měsících. Pokud mají pestré možnosti pro sport i zábavu, tak z toho mohou výrazně těžit,“ shrnul Rak.