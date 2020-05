Vybavení v potoce, v kase napliváno. Lesní bar bez obsluhy poničil vandal

„Někdo neunesl tíhu slova ‚uzavřen‘ a měl zapotřebí nám k tomu dát asi větší důvod. Přívod stržen, napliváno v kase, vybavení naházené v potoku, lékárnička vysypaná do vody...“ popsali ve středu provozovatelé Lesního baru na svém facebookovém profilu výsledek řádění vandalů a ukázali i několik fotografií.

Bar se nachází na stezce z Horní Lipové směrem k vrcholu hory Smrk a v turistické sezoně ho navštěvují zástupy lidí, pro které je cílem vycházky, nebo jen zastávkou na túře nabízející občerstvení.

Podnik je bez obsluhy, platba za zkonzumované pochutiny či pití tak záleží pouze na poctivosti hostů.

„Každý rok v létě do Lesního baru chodíme a vždycky je to takové malé přírodní pohlazení na duši. Je to opravdu neuvěřitelné, jak se umí někteří chovat,“ uvedla v záplavě více než devíti stovek rozhořčených komentářů například Alena Jirkovcová.

Provozovatelé, kteří za normálních okolností zajišťují zásobování a udržování místa, už se pustili svépomocí do oprav.

„Mezi námi všemi hodnými lidmi s dobrými myšlenkami se občas prostě najde někdo, kdo to vidí jinak. Avšak dle našich několikaletých zkušeností stále převládá ta dobrá povaha a za to jsme moc rádi,“ uvedli ve čtvrtek.

„Děkujeme za nabídku pomoci, přispění či vyřešení fotopasti. Díky vašim nabídkám bychom měli fotopasti aspoň na tři kilometry, ale jak píši výše, zatím se vše zvládá, a když někdy budeme potřebovat, určitě se ozveme,“ dodali.

Za vykradení a poničení pivní budky hrozí i vězení

V kraji jde v krátké době o druhou podobnou situaci. Minulý týden zloději poničili pivní budku na okraji Ptenského Dvorku na Prostějovsku.

„Děkujeme dobrákům, kterým nestačí pivko a limča, za zdemolování budky a chlaďáku a ukradení sudů. Uškodili jste nejen nám, ale i slušným lidem, kteří jedou zbytečně,“ shrnul na Facebooku za provozovatele Tomáš Bábek.

„Nemám slov... Lidská závist a blbost je bezbřehá...“ komentovala to například Magdaléna Mazalová a řada diskutujících sáhla i po výrazně ostřejších vyjádřeních.

Budka vznikla u hospody, která musela zavřít kvůli omezením proti šíření koronaviru. Turisté si zde mohli sami načepovat občerstvení, placení bylo stejně jako v Lesním baru na samotných návštěvnících. Pro zajištění ochrany před koronavirem byly na místě i rukavice a dezinfekce. Provoz už byl opět obnoven.

V tomto případě se ale událostí zabývá i policie. „Provozovatel budky vyčíslil škodu na ukradených sudech s pivem a malinovou limonádou a poničeném výčepním zařízení při pokusu o jeho ukradení na více než pět tisíc korun. Případ policisté vedou jako trestný čin krádeže, za který hrozí trest dvou až osmi let vězení,“ uvedl prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.