V Jeseníkách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí, napadlo čtvrt metru sněhu

Autor: ,
  15:29
Horská služba v Jeseníkách kvůli vydatnému sněžení zvýšila výstrahu před lavinami z prvního na druhý stupeň z pětibodové škály. Na horách napadlo za poslední dny čtvrt metru sněhu, který se hromadil kvůli silnému větru v závětrných svazích. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Výstraha se týká lavinových katastrů, které leží mimo turistické cesty a je tam zákaz vstupu.

„V Jeseníkách v současné době leží v 1 300 metrech nad mořem od 50 do 70 centimetrů sněhu, na hřebenech se pohybuje sněhová pokrývka od 10 do 30 centimetrů, záleží na místě. Za poslední dny nám napadlo 25 centimetrů,“ shrnul pracovník jesenické horské služby Martin Chalupa.

„Kvůli tomu, že máme velké proudění severozápadního a severního směru, dochází k akumulaci sněhu na závětrných svazích,“ dodal.

Při testování stability pokrývky horští záchranáři zjistili, že v místech s navátým sněhem je značně nestabilní. Podle výstrahy je proto nutné se vyhnout žlebům a muldám, tedy právě místům s navátým sněhem.

Sněhové zpravodajstvíZobrazit

Lavinové katastry jsou v Jeseníkách kolem Velkého Kotle, Červené hory a Králického Sněžníku. Je v nich šest lavinových katastrů a dohromady 20 lavinových drah. Například v Krkonoších, kde stále platí první stupeň lavinového nebezpečí, je jich šest desítek.

V Jeseníkách byl druhý stupeň lavinového nebezpečí naposledy vyhlášen téměř přesně před rokem, 11. ledna 2025. Ve vyšších polohách tehdy leželo zhruba 75 centimetrů sněhu, na hřebenech byla třiceticentimetrová vrstva. Třetí stupeň, jenž odborníci považují za nejzrádnější, naposledy horští záchranáři vyhlašovali v Jeseníkách v prosinci 2023.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rozkaz zněl jasně, glosují lidé odfláknuté značení. Šlendrián, přitakává radnice

Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky.

Tak tohle se nepovedlo. Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. Pracovníci totiž piktogramy označující cyklistický pruh namalovali bez předchozího úklidu na zamrzlý...

První v Česku má dvě michelinské hvězdy. Čerpám ze starých receptů, říká šéfkuchař

Premium
Oceněný kuchař Jan Knedla.

Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku Jan Knedla procestoval celý svět. K nejvyšší gastronomii přičichl v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti zúročil „doma“ ve...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Narodil se bez části mozku, neměl přežít rok. Patnáctiletý Jakub vzdoruje vzácné nemoci

Jakub Guryča bojuje se vzácnou nemocí. Na snímku je s rodiči u vánočního...

Je krásný, ale neslyšel jsem ho plakat, pronesl po porodu se slzami v očích manžel a ona zahlédla jen fialový uzlíček, který nevydal ani hlásku. Hned poté ho lékaři někam odnesli. V tu chvíli rodiče,...

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

Krkavci klovou ovcím oči, udolají i tele, říkají farmáři. Ochráncům chybí důkazy

Premium
Den sokolnictví a lovectví na Horním hradě zvaném Hauenštejn letos poprvé lákal...

Jehňatům vyklovou oči, vytrhnou maso z kýty či vytahají vnitřnosti, podle některých svědectví dokonce udolají i tele nebo zaútočí na plemenného býka. Až dvousethlavá hejna krkavců podle chovatelů ze...

13. ledna 2026

Naposledy od začátku. První český kouč Olomoucka nastavuje s vedením koncepci

Matěj Musil hovoří k basketbalistům Olomoucka.

Doba zahraničních trenérů v basketbalovém Olomoucku je u konce. Tedy alespoň prozatím. Po vyhazovu Američana Matta Jonese totiž na trenérskou židli usedl místní rodák Matěj Musil, který je ve 28...

13. ledna 2026  10:44

Rozkaz zněl jasně, glosují lidé odfláknuté značení. Šlendrián, přitakává radnice

Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky.

Tak tohle se nepovedlo. Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. Pracovníci totiž piktogramy označující cyklistický pruh namalovali bez předchozího úklidu na zamrzlý...

13. ledna 2026

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

Tři roky na ni čekal, ona střídala partnery. I labuť může být nevěrná, líčí nadšenec

Premium
Tomáš Oplocký odchytává zraněnou labuť na jezeru v Plumlově.

Amatérský ornitolog Tomáš Oplocký má nevšední koníček – kroužkuje a zachraňuje labutě. S bílými kráskami zažil i kuriozity od ubité lišky až po nevěru, která se zcela vymyká pověstné a věrné labutí...

12. ledna 2026

Olomoucký kapitán Breite má namířeno do Artisu. Kluby zatím přestup nepotvrdily

Olomoucký záložník Radim Breite (vlevo) a Marcel Čermák z Dukly

Fotbalisty Sigmy Olomouc zřejmě překvapivě opustí kapitán Radim Breite. Šestatřicetiletý záložník má namířeno do druholigového Artisu Brno, uvedl na sociální síti X hráčův agent Jiří Müller. Kluby...

12. ledna 2026  18:04

Švihlá chůze je recese i hold absurdnímu humoru. V Olomouci se šlo už třetí rok

Lidé švihlou chůzí kromě pobavení vzdávají hold absurdnímu humoru skupiny Monty...

Netradiční pohled se naskytl v neděli odpoledne obyvatelům a návštěvníkům Olomouce v centru města, kudy prošla skupina lidí rozličnými nezvyklými pohyby. Šlo totiž o recesistický pochod švihlé chůze,...

12. ledna 2026  14:59

Smutek v zoo střídá radost. Po smrti nejstaršího makaka vítají první mládě roku

V olomoucké zoo v pátek 9. ledna 2026 zemřela Babča, nejstarší makak zahrady. O...

Samice makaka Babča, která byla zakládajíce členkou chovu makaků v Zoo Olomouc, uhynula minulý pátek. Makaci se obvykle dožívají 25 let, Babča žila více než třicet. Byla jedním z nejstarších žijících...

12. ledna 2026  12:18

Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý

Řidič auta v Újezdu na Olomoucku se zřítil do potoku. Posádka zůstala zaklíněná...

Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou...

12. ledna 2026  10:38

Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě osobního vozidla u obce Chromeč na Šumpersku v neděli zemřel jeden člověk. Nehoda se stala na silnici první třídy I/11, která kvůli tomu byla nejdříve oboustranně uzavřená,...

11. ledna 2026  12:40

Skibusem k vleku i do stopy. Víkendové spoje opět vozí lyžaře na hřebeny Jeseníků

Mezi skiareály ve Špindlerově Mlýně dopravuje lyžaře i skibus. Do budoucna by...

Až pod svah v Koutech nad Desnou vozí i letos lyžaře v Jeseníkách speciální autobus. Na zastávkách skibusu jsou navíc také nástupní místa na běžkařské tratě. Spoje jezdí na trase Jeseník –...

11. ledna 2026  6:57

Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Premium
Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

V mládí se zhlédl ve starším bratrovi. To po něm Jakub Fibigr zdědil lásku k hokeji. No, lásku… Ze začátku to byl komplikovaný vztah. „Po prvním tréninku jsem rodičům řekl, že už nikdy nepůjdu...

11. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.