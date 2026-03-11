Tak plachý, že mu přezdívají lesní duch. Teď vzácného jeřábka natočila fotopast

„Bylo opravdu náročné jeřábka nafilmovat. Tento silně ohrožený druh je poslední z trojice lesních kurů, která v Jeseníkách žije – tetřívek i tetřev už byli v uplynulých letech člověkem vyhubeni. Je velice plachý, nenápadný a žije skrytě jako lesní duch,“ vysvětluje Bačík.
Pták potřebuje k životu ideálně pestré lesy s dostatkem pupenů, květů, borůvek a brusinek a také hmyzu. Jejich přítomnost jde nejlépe zjistit v zimě na sněhu podle kuřecích stop často doplněných o takzvaný rohlíčkový trus.
Na záběrech je zachycen jeřábek lesní při hledání potravy. „Jeden natočený jeřábek je na sto procent kohoutek, je to patrné podle černé skvrny na hrdle lemované bílým pruhem. Samička bývá oproti kohoutkovi také drobnější,“ popisuje Bačík.
Místo, kde zvíře nafilmoval, úzkostlivě tají kvůli jeho ochraně. „Záběry beru jako odměnu od jesenické divočiny za to, co pro ni celý život dělám. Snažím se ji chránit a věnoval jsem jí tisíce hodin času. V případě jeřábka jsem vytipoval lokality mimo jiné podle pobytových znaků a tam jsem umístil kamery,“ předestřel.
„Sice to trvalo dlouho, ale konečně se vzácné záběry povedly. Filmuji divoká zvířata, abych pak lidem mohl ukázat, jaké vzácné druhy na horách žijí a mají tam svůj domov, zatímco my tam chodíme jen na návštěvu a podle toho bychom se měli chovat,“ zdůrazňuje předseda Společnosti přátel Jeseníků.
Podle ochránců přírody nyní probíhá doba námluv, kdy jsou jeřábci v toku a jsou velmi aktivní. Slepička posléze v ukrytém hnízdě snáší zhruba deset vajíček, z nichž se koncem dubna nebo v květnu líhnou kuřata. I proto je důležité je nyní nechat v klidu, časté vyrušování by totiž mohlo zmařit letošní hnízdění.
Sníh roztál a s ním i stopy
Na jeřábka lesního se nyní zaměřili i ochranáři, kteří společně s ornitology provádí v letošním roce sčítání tohoto druhu v chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
„Dvacítka mapovatelů musí podle předepsané metodiky projít více než 480 kilometrů předem vytipovaných tras, přičemž každou musí mapovatel projít dvakrát během zimního období,“ přibližuje zoolog ze správy CHKO Daniel Křenek.
Kromě ornitologů se sčítáním pomáhají také členové místní skupiny Šelmy z Hnutí Duha a strážci přírody, díky čemuž se podařilo pokrýt celé území chráněné krajinné oblasti.
„Jeřábek je velmi náročný na sčítání, protože žije skrytým způsobem života a zahlédnout jej je spíše náhoda. Proto jsme odkázáni na hledání pobytových znaků v podobě trusu nebo stop na sněhové pokrývce. Jelikož nám ale sníh z většiny hor už na začátku března zmizel, nemáme ještě sčítání dokončeno. Doufáme, že ještě trochu nasněží,“ věří Křenek.
Už tak však mají ochranáři za tuto zimu na tři desítky záznamů o výskytu jeřábka a očekávají, že do konce sezony ještě přibudou další.
V přírodě je teď nutná zvýšená ohleduplnost
Cílem sčítání je zjistit, jak se populace jeřábka v Jeseníkách vyvíjí, ve kterých lokalitách se vyskytuje a na základě získaných informací navrhnout opatření na jeho podporu.
„Protože už pomalu začíná jeřábčí tok, prosíme návštěvníky hor, aby se pohybovali po vyznačených cestách, chovali se tiše a nenechali psy volně pobíhat po lese, neboť jeřábek je citlivý na vyrušování,“ upozorňuje zoolog.
Podle Bačíka mohou návštěvníci vzácné horské druhy spatřit i přímo u turistických tras nebo lesních stezek, také jeřábek u nich často hledá potravu. Je tudíž nutné dodržovat základní pravidla i na rušných magistrálách, kudy projdou stovky lidí denně.
„Řada druhů zvířat nerozlišuje turistické oblasti, ty jsou součástí jejich domova, takže vzácné druhy se mohou objevit i v blízkosti vyhlášených tras. Je potřeba se i tady chovat slušně a s respektem k přírodě a zejména psy je potřeba mít na vodítku a nenechat je volně pobíhat,“ varuje.
„Třeba nedávno jsem na stezce ze Skřítku na Ztracené kameny viděl lovit vzácného a silně ohroženého kulíška nejmenšího, jenž přímo přede mnou zaútočil na ptáka křivku. Je to velice zručný dravec a lov byl pro něj úspěšný,“ dodává předseda Společnosti přátel Jeseníků.