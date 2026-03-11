Tak plachý, že mu přezdívají lesní duch. Teď vzácného jeřábka natočila fotopast

Lenka Muzikantová
  4:53
Unikátní záběry silně ohroženého jeřábka lesního, který patří k nejtajemnějším lesním ptákům, se podařilo nedávno pořídit v srdci Jeseníků. Nafilmovala je kamera Ondřeje Bačíka, předsedy Společnosti přátel Jeseníků. Video plaché horské divoké slepice je podle něj o to cennější, že v březnu probíhá jeřábčí tok a kohoutci tančí svatební tance.

„Bylo opravdu náročné jeřábka nafilmovat. Tento silně ohrožený druh je poslední z trojice lesních kurů, která v Jeseníkách žije – tetřívek i tetřev už byli v uplynulých letech člověkem vyhubeni. Je velice plachý, nenápadný a žije skrytě jako lesní duch,“ vysvětluje Bačík.

Pták potřebuje k životu ideálně pestré lesy s dostatkem pupenů, květů, borůvek a brusinek a také hmyzu. Jejich přítomnost jde nejlépe zjistit v zimě na sněhu podle kuřecích stop často doplněných o takzvaný rohlíčkový trus.

Na záběrech je zachycen jeřábek lesní při hledání potravy. „Jeden natočený jeřábek je na sto procent kohoutek, je to patrné podle černé skvrny na hrdle lemované bílým pruhem. Samička bývá oproti kohoutkovi také drobnější,“ popisuje Bačík.

Kamera zachytila v Jeseníkách vzácného a ohroženého jeřábka lesního.
Zachytit jeřábka lesního je velká vzácnost.
Spatřit jeřábka lesního je prakticky nemožné, k jejich monitoringu se proto používá sledování pobytových znaků, jako jsou stopy nebo trus.
Spatřit jeřábka lesního je prakticky nemožné, k jejich monitoringu se proto používá sledování pobytových znaků, jako jsou stopy nebo trus.
6 fotografií

Místo, kde zvíře nafilmoval, úzkostlivě tají kvůli jeho ochraně. „Záběry beru jako odměnu od jesenické divočiny za to, co pro ni celý život dělám. Snažím se ji chránit a věnoval jsem jí tisíce hodin času. V případě jeřábka jsem vytipoval lokality mimo jiné podle pobytových znaků a tam jsem umístil kamery,“ předestřel.

„Sice to trvalo dlouho, ale konečně se vzácné záběry povedly. Filmuji divoká zvířata, abych pak lidem mohl ukázat, jaké vzácné druhy na horách žijí a mají tam svůj domov, zatímco my tam chodíme jen na návštěvu a podle toho bychom se měli chovat,“ zdůrazňuje předseda Společnosti přátel Jeseníků.

Podle ochránců přírody nyní probíhá doba námluv, kdy jsou jeřábci v toku a jsou velmi aktivní. Slepička posléze v ukrytém hnízdě snáší zhruba deset vajíček, z nichž se koncem dubna nebo v květnu líhnou kuřata. I proto je důležité je nyní nechat v klidu, časté vyrušování by totiž mohlo zmařit letošní hnízdění.

Sníh roztál a s ním i stopy

Na jeřábka lesního se nyní zaměřili i ochranáři, kteří společně s ornitology provádí v letošním roce sčítání tohoto druhu v chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

„Dvacítka mapovatelů musí podle předepsané metodiky projít více než 480 kilometrů předem vytipovaných tras, přičemž každou musí mapovatel projít dvakrát během zimního období,“ přibližuje zoolog ze správy CHKO Daniel Křenek.

Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

Kromě ornitologů se sčítáním pomáhají také členové místní skupiny Šelmy z Hnutí Duha a strážci přírody, díky čemuž se podařilo pokrýt celé území chráněné krajinné oblasti.

„Jeřábek je velmi náročný na sčítání, protože žije skrytým způsobem života a zahlédnout jej je spíše náhoda. Proto jsme odkázáni na hledání pobytových znaků v podobě trusu nebo stop na sněhové pokrývce. Jelikož nám ale sníh z většiny hor už na začátku března zmizel, nemáme ještě sčítání dokončeno. Doufáme, že ještě trochu nasněží,“ věří Křenek.

Už tak však mají ochranáři za tuto zimu na tři desítky záznamů o výskytu jeřábka a očekávají, že do konce sezony ještě přibudou další.

V přírodě je teď nutná zvýšená ohleduplnost

Cílem sčítání je zjistit, jak se populace jeřábka v Jeseníkách vyvíjí, ve kterých lokalitách se vyskytuje a na základě získaných informací navrhnout opatření na jeho podporu.

„Protože už pomalu začíná jeřábčí tok, prosíme návštěvníky hor, aby se pohybovali po vyznačených cestách, chovali se tiše a nenechali psy volně pobíhat po lese, neboť jeřábek je citlivý na vyrušování,“ upozorňuje zoolog.

V Litovelském Pomoraví našli invazního raka, ohrožuje tuzemské druhy

Podle Bačíka mohou návštěvníci vzácné horské druhy spatřit i přímo u turistických tras nebo lesních stezek, také jeřábek u nich často hledá potravu. Je tudíž nutné dodržovat základní pravidla i na rušných magistrálách, kudy projdou stovky lidí denně.

„Řada druhů zvířat nerozlišuje turistické oblasti, ty jsou součástí jejich domova, takže vzácné druhy se mohou objevit i v blízkosti vyhlášených tras. Je potřeba se i tady chovat slušně a s respektem k přírodě a zejména psy je potřeba mít na vodítku a nenechat je volně pobíhat,“ varuje.

„Třeba nedávno jsem na stezce ze Skřítku na Ztracené kameny viděl lovit vzácného a silně ohroženého kulíška nejmenšího, jenž přímo přede mnou zaútočil na ptáka křivku. Je to velice zručný dravec a lov byl pro něj úspěšný,“ dodává předseda Společnosti přátel Jeseníků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí

Premium
Papoušek ara ararauna z jižní Moravy, který zemřel začátkem března v...

Kuriózní nález učinili v sobotu dopoledne obyvatelé rodinného domu v obci Prosenice na Přerovsku. Na zahradě našli ve větvích stromu papouška. Vzácný exotický pták ara ararauna se držel větve, ale...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Tak plachý, že mu přezdívají lesní duch. Teď vzácného jeřábka natočila fotopast

Kamera zachytila v Jeseníkách vzácného a ohroženého jeřábka lesního.

Unikátní záběry silně ohroženého jeřábka lesního, který patří k nejtajemnějším lesním ptákům, se podařilo nedávno pořídit v srdci Jeseníků. Nafilmovala je kamera Ondřeje Bačíka, předsedy Společnosti...

11. března 2026  4:53

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Olomoučtí hokejisté se dvakrát radovali z vítězství. A... nevyhráli!

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Dvakrát se hokejisté Olomouce radovali z vítězství, a přesto druhé utkání předkola play off extraligy ztratili. Podlehli Ocelářům 2:3 v prodloužení a v sérii prohrávají 0:2 na zápasy.

10. března 2026  21:22

Pepřák nepomůže. Hlavně nedat najevo strach, říká řidička taxislužby pro ženy

Premium
Alena Fišerová vozí téměř výhradně zákaznice, výjimečně i muže. Pokud se jí ale...

Přes den si pravidelně volá s přítelem, nemívá u sebe větší tržbu a soustředí se hlavně na zákaznice. Řidička olomouckého Lady Taxi Alena Fišerová jezdí sama na sebe, o to víc se musí starat o...

10. března 2026

VIDEO: Kýval se a přibližoval. Muž šel na policisty se sekerou a dýkou

Opilý agresivní muž odmítal odložit sekeru a dýku, policisté použili taser

Vyhrocenou situaci zažili policisté ze Šumperska, kteří byli vysláni řešit muže demolujícího kvůli rodinnému sporu vybavení domu. Po příjezdu se jim totiž opilý muž postavil vyzbrojen sekerou a...

10. března 2026  14:32

Sebral nůžky a utekl oknem. Agresivních pacientů přibývá, nemocnice dělá opatření

Ilustrační snímek

Silně opilý muž se zranil na hlavě, při ošetření však na lékaře začal útočit nejprve slovně a posléze i fyzicky. Do toho vykřikoval, že už několik lidí zabil, a tak ho dokonce přikurtovali. I taková...

10. března 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce v Konferenční lize postoupili do osmifinále. V play‑off vyřadili Lausanne: v prvním duelu doma remizovali 1:1 a v odvetě na hřišti soupeře zvítězili 2:1. Jejich dalším...

9. března 2026  22:40

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Silničáři dokončují Palačovskou spojku. Spojí tři kraje a uleví okolním obcím

Ředitelství silnic a dálnic dokončuje nový úsek D48 u Palačova. Na podzim bude...

Silničáři zprovozní ve čtvrtek novou část dálnice D48 mezi Dubem a Palačovem na Novojičínsku. Na dva a půl kilometru dlouhém úseku budou auta zatím jezdit jen v pravém jízdním pásu. Na podzim bude...

9. března 2026  17:05

Město zavede vyšší daň pro domy, kde jsou squaty. Tlačí tak na majitele

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem...

Olomoučtí zastupitelé podnikli první krok k tomu, aby přiměli k nápravě majitele dvou domů, kde vznikly squaty. Největší problém je s vilou v Blanické ulici mezi bytovou zástavbou městské části Nové...

9. března 2026  16:43

Vůz srazil cyklistu, který přejížděl obchvat Postřelmova. Na kole se tam nesmí

Osobní auto narazilo na obchvatu Postřelmova do cyklisty, který silnici...

Vážnou nehodu vyšetřují od víkendu policisté ze Šumperska, kde řidič osobního auta srazil na obchvatu Postřelmova cyklistu. Ten se za zatím nevyjasněných okolností pohyboval po silnici nečekaným...

9. března 2026  15:23

Nacpal do plastové bedny tři kočky a odložil ji u domu, tyrana hledají strážníci

U domu v Šumperku někdo nechal plastový box, uvnitř kterého byly zavřené tři...

Neobvyklý případ řeší nyní strážníci v Šumperku. Místní obyvatel jim v neděli na služebnu přinesl velkou plastovou bednu. Ležela u jednoho z tamních domů a uvnitř se tísnily tři kočky. Strážníci teď...

9. března 2026  11:52,  aktualizováno  12:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.