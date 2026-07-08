„Mým cílem je natočit dokumentární film, který lidem pomůže uvědomit si unikátnost českých vysokohorských luk. Naši předkové nám zanechali krajinu s velmi bohatou skladbou rostlin a živočichů. Je proto naším společným úkolem tyto lokality chránit, s citem o ně pečovat a zachovat je pro další generace,“ uvedl Vynikal.
Impulzem k natočení dokumentu o jesenických loukách byl podle režiséra podnět vedoucího Správy CHKO Jeseníky Víta Slezáka.
„Horské louky jsou v Jeseníkách velmi zranitelným biotopem a já se navíc věnuji botanice. Proto jsem se rozhodl pro realizaci,“ uvedl Vynikal. Snímek má vysvětlit význam horských luk, jejich ohrožení, způsob péče i pravidla chování návštěvníků v chráněném území.
Autor snímku upozornil, že horské louky v Jeseníkách čelí různým negativní vlivům. Vedle expanze nepůvodní borovice kleče zmínil ústup tradiční pastvy, klimatické změny se snižující se sněhovou pokrývkou a delšími obdobími sucha, přemnoženou jelení zvěř i neukázněné turisty, kteří opouštějí vyznačené trasy a ruší hnízdící ptáky.
Připomněl rovněž, že Správa CHKO Jeseníky už některá opatření, například výřez kleče nebo obnovu pastvy, provádí.
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Vedoucí Správy CHKO Jeseníky Vít Slezák podotkl, že příroda nejvyšších částí Jeseníků čelí úbytku biologické rozmanitosti a dokument může veřejnosti přiblížit smysl ochranářských opatření, jako jsou sečení, pastva nebo odstraňování borovice kleče.
Na dokumentárním filmu spolupracují mimo jiné botanik Martin Dančák, ornitolog Tomáš Grim a Správa CHKO Jeseníky. Chystaný snímek navazuje na Vynikalův celovečerní debut Kamarádi v ghettu, který měl premiéru v roce 2023. Financování filmu má vedle podpory Olomouckého kraje zajistit také veřejná sbírka na platformě Donio.