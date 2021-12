Část lidí postrádá elementární opatrnost, míní šéf jesenické horské služby

Dobrovolní záchranáři jsou hlavně v zimě velkou pomocí pro horskou službu, navíc se z nich rekrutují noví profesionálové. Proč jich ubývá?

Mnoho z nich už je ve vyšším věku. Dobrovolnická základna nám neustále stárne a tudíž se pořád ztenčuje. Mladí se totiž hlásí velmi málo, a pokud se přihlásí, tak většinou nejsou schopni splnit fyzické testy.

Lidé vám chybí, jak jste na tom s vybavením?

Na to si nemůžeme stěžovat. Máme kvalitní čtyřkolky, skútry, které pravidelně obměňujeme. Obdobné je to i s dalším vybavením včetně osobního vybavení členů horské služby. Nedá se říct, že bychom postrádali něco, co pro naši práci potřebujeme.