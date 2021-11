Nárůst cen elektřiny dopadne také na skiareály, většina zdraží skipasy

Například středisko Myšák ve Ski Aréně Karlov odhaduje nárůst nákladů na desítky procent.

„Nejvíc se to projeví na zasněžování. Myšák běžně vydá za elektřinu na zasněžování kolem dvou milionů korun, teď to bude o statisíce víc,“ sdělil mluvčí areálu Boris Keka. Výsledkem je zdražení základního skipasu z 680 na 700 korun, zvýhodněn bude nákup online.

Resort Dolní Morava patřící k největším centrům lyžování v Jeseníkách počítá s růstem nákladů dokonce v řádu milionů korun.

„Podle předběžných propočtů a vývoje cen elektřiny zaplatíme za rok navíc 13 milionů, z toho 80 procent připadá na zimu,“ vyčíslil obchodní ředitel areálu Tomáš Drápal. I podle něj nejvíc elektřiny spotřebované v zimních měsících připadá na zasněžování.

Zdražení zhruba o deset procent už ohlásilo třeba i další velké středisko v Koutech nad Desnou. Celodenní jízdné vyjde pro dospělého na 850 korun. Cenově výhodnější bude pro lyžaře předprodej skipasů na více dnů najednou, například desetidenní vyjde na 5 950 korun.

Mírné zdražení čeká lyžaře rovněž na Ramzové, kde se cena zvedla ze 650 na 670 korun. Ve středisku Přemyslov na Šumpersku mají skipasy zdražit zhruba o pětinu, tedy z 500 korun na necelých 600, a podobné to bude i na Červenohorském sedle, kde bude stát celodenní jízdné místo dosavadních 550 korun o stovku víc.

Snad bude sezona bez omezení, doufají vlekaři

Také Ski Areál Hlubočky na Olomoucku očekává růst nákladů na energie nejméně ve statisících, což se odrazí na cenách.

„Spíše se to dotkne krátkodobých než celodenních skipasů. Loni stál skipas 450 korun, letos vyjde na 499 korun,“ nastínil zástupce střediska Michal Stojmenov.

Majitel areálu Miroslav v Lipové-lázních Miloš Hladký podepsal smlouvu na dodávky elektřiny na další dva roky už v květnu, kdy prudký růst cen teprve začínal, přesto si i on výrazně připlatí. „Bude to o třetinu víc. Je to hodně, ale přesto ceny jízdného zvyšovat nechci,“ řekl majitel.

Spolu s výrazně vyššími náklady na palivo, které potřebují rolby na úpravu sjezdovek, zaplatí areál Miroslav navíc zhruba milion korun.

„Musíme se s tím vyrovnat. Jediné, co si přeji, je, abychom mohli fungovat bez jakýchkoli koronavirových omezení,“ dodal Hladký.

Kvůli dražší naftě se prodraží i provoz roleb

Skiareály musí zohlednit i nárůst cen paliv, hlavně nafty pro rolby. Dopad však podle provozovatelů nebude tak velký jako u elektřiny. Hodně nafty ale spotřebují třeba rolby, které najímá od soukromníků Sdružení cestovního ruchu Jeseníky na úpravu běžkařských stop v celých horách. Bez upravených stop si přitom běžkaři už neumí svůj sport představit.

„Už na minulou sezonu jsme navýšili platbu za motohodinu rolby z osmi na devět stovek. Nyní ještě vyjednáváme s Olomouckým krajem o zvýšení příspěvku. Pak bychom za hodinu provozu rolby mohli zaplatit tisíc korun. Rozdíl v ceně nafty se v této částce bez problémů schová,“ uvedl ředitel sdružení Tomáš Rak.

Ten vyzdvihl partnery, díky kterým se daří bojovat se stále rostoucími výdaji.

„Ať už jde o kraj, samosprávy, nebo firmy, moc si jejich pomoci vážíme. Zvlášť nyní, kdy náklady pořád rostou a shánění peněz je stále obtížnější,“ chválí Rak.