Konec vybitým bateriím. Jeseníky pokryla síť nabíječek pro elektrokola

11:51 , aktualizováno 11:51

Atraktivním místem se stávají Jeseníky pro nadšence do elektrokol. K dispozici je jim tu totiž už poměrně hustá síť více než čtyřiceti nabíjecích stanic, a to jak u známých, tak i u mnohdy opomíjených míst. Energii tu do svých strojů mohou doplnit zdarma.