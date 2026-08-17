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Auto stojící v jesenické říčce zvedlo vlnu nevole, řidiči hrozí jen malá pokuta

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  18:20

Dvojice mužů zaparkovala v CHKO Jeseníky auto v korytě říčky Střední Opavy. | foto: facebook.com/SpolecnostPratelJeseniku

Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s vozem v napůl vyschlém korytě říčky Střední Opavy. Upozornili na ně ochránci přírody. Událostí už se zabývá policie.

Fotografii zveřejnila v sobotu odpoledne na svém facebookovém profilu Společnost přátel Jeseníků.

„Dva arogantní hlupáci parkují v CHKO Jeseníky přímo v toku říčky Střední Opavy. Řešeno s Policií ČR. Nebuďme lhostejní k tomu, co se děje v naší přírodě a takové prasárny a každé vážné ničení přírody dokumentujte a oznamte na policii nebo na příslušný orgán ochrany přírody,“ vyzvali ochránci.

Policie uvedla, že se událostí začala zabývat až dnes na základě dotazů médií. „Policisté z obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem nepřijali v souvislosti s uvedeným vjetím vozidla do koryta řeky žádné oznámení. Přestupci hrozí v příkazním řízení sankce ve výši do dvou tisíc korun,“ sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka.

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Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) sdělili, že podobné situace obvykle řeší jako přestupek s předvoláním majitele vozu pro podání vysvětlení a udělením blokové pokuty. V tomto případě to ale není možné.

„Ze zveřejněné fotografie není patrná registrační značka vozidla, případ tedy nemůžeme zpětně řešit,“ nastínila pro server Novinky.cz Lucie Záhorová z oddělení komunikace AOPK. Podotkla nicméně, že řidič se mohl přestupku dopustit i nevědomky.

„Koryto potoka bylo před dvěma lety přemodelováno povodní. Nyní při nižším průtoku vody je dno obnažené a může připomínat brod,“ poukázala.

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