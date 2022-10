Na lyže do hor? Kvůli drahotě klesá zájem o pobyty

Ceny týdenních pobytů na horách totiž někde vzrostly až o padesát procent a další zdražování se dá očekávat.

Snaha řady lidí získat kratší pobyty, pokud možno jen víkendy, maximálně jenom prodloužené, však u chatařů narážejí, protože se jim nevyplatí na pár dnů vytápět.

„Lidé se pořád dotazují, jestli mohou přijet na dva nebo tři dny. Celý týden už téměř nikdo nechce,“ potvrzuje chatař z Jeseníků Tomáš Bartejs, ačkoli zdražil oproti minulé zimě jen o inflaci.

Tak krátké pobyty jsou ale podle něj neekonomické. „Všichni by chtěli víkend samotný nebo plus jeden, maximálně dva dny před ním. To se skoro nevyplatí, protože i ty zbývající dny jsou náklady především na vytápění a s vysokými cenami energií to už je neekonomické,“ řekl Bartejs.

Těžko někdo vezme takový pobyt, když mu řeknu, že to bude výrazně dražší nebo že bude mít nevytopeno,“ doplnil.

Lidé chtějí levnější, tedy kratší pobyty

Podobně vidí situaci majitelka agentury Chatař, zajišťující pobyty na stovkách chat v Jeseníkách, Alena Klimešová.

„Lidé chtějí zkracovat pobyty, aby to měli levnější. Neuvědomují si, že náklady, které mají majitelé s udržováním teploty, když jsou chaty prázdné, jim musí promítnout. Ve finále až tak moc neušetří, protože jeden den je přijde na chatě výrazně dráž,“ vysvětlila.

Podle ní majitelé na zkrácené pobyty dvou - či třídenní kývnou jenom tehdy, když to pro ně bude ekonomicky udržitelné.

„Když ale výrazně zdraží, aby se jim zaplatily i náklady ve dnech před pobytem klientů, tak těm se to nebude líbit,“ konstatuje Klimešová.

„Když naopak nezdraží, tak zase budou šetřit na vytápění. To znamená, že chaty nebudou řádně vytopené a to se lidem nebude líbit dvojnásob,“ popisuje.

Zima bude jiná

Zdůraznila, že čeká úplně jinou zimu než v posledních letech. „Když byly covidové zákazy, tak lidé na chaty doslova utíkali do izolace, takže to byly dobré sezony. To ještě měli peníze,“ řekla Klimešová.

Nyní ale podle ní je na tom hodně zákazníků hůř, takže chtějí sice vyrazit do hor, ale zároveň šetřit. „To ale nejde a ve finále to jejich pobyty vlastně prodražuje,“ míní Klimešová.

Odborníci na cestovní ruch očekávají výrazný pokles ubytovaných na chatách a chalupách na týdenní pobyty, a pokud majitelé budou odmítat krátkodobé pobyty, tak čekají celkově velký úbytek vícedenních návštěvníků v Jeseníkách.

„Ze zkušeností víme, že nejkratší doba pobytu na chatě, kdy je to pro majitele chat a chalup opravdu zajímavé, je v zimě nejméně pět dnů. Pak se dají střídat turnusy bez větších mezer,“ sdělil ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

„Jenže to teď zcela jistě padá, protože drahota roste a navíc je situace krajně nepřehledná,“ upozornil.

Drahota dopadá na cestovní ruch enormně

Podle ¨Raka patří cestovní ruch k odvětvím, na která růst cen především u energií dopadá nejvíc. „Pro mnoho chatařů a chalupářů to bude o přežití, protože v nedávných letech hodně investovali a potřebují, aby se jim investované peníze vracely, což tuto zimu bude hodně těžké,“ řekl.

Doplnil, že turistika v Jeseníkách je závislá především na střední třídě. „Jenže drahotou už začíná strádat i velká část střední třídy a ta bude na horách citelně chybět,“ míní Rak.

„Když se k tomu přidají výrazně zvýšené náklady na občerstvení, permanentky na sjezdovkách, tak už bude taková zimní dovolená pro mnohé nedostupná. Přece jen je dovolená zbytnou záležitostí a lidé upřednostní spíš šetřit, než se vydat z peněz,“ konstatoval.