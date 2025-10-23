Na Králický Sněžník zábradlí. Ať to tady neskončí jako na Sněžce, zní od ochránců

Z dolní Moravy vede k rozcestí Pod Klepáčem strmá úzká silnice, na které platí zákaz vjezdu. Řada lidí ale podle vedení obce zákaz nedodržuje. (28. března 2025) | foto: David Půlpán, MF DNES

Rostislav Hányš
  13:00
Zástupy turistů Jeseníkách, z nichž nezanedbatelná část chodí mimo vyznačené stezky, a ničí tak cennou flóru i faunu, dlouhodobě vadí ochráncům přírody na obou stranách česko-polské hranice. Do společné ochrany se pouštějí Češi a Poláci. Brojí proti masám lidí nejen na Pradědu. Nová stezka na Králický Sněžník bude mít zábradlí.

Ochránci přírody v novém projektu rozjeli přísnější přeshraniční péči o přírodní hodnoty v oblasti národních přírodních rezervací Praděd a Králický Sněžník.

„Díky vzájemné spolupráci bez ohledu na státní hranice můžeme účinně chránit přírodní prostředí v mimořádně cenných lokalitách společně,“ poznamenala Katarzyna Łapińska, ředitelka Regionálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi.

Dalšími partnery česko-polského projektu s názvem Sněžnický Svorník jsou Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Česká zemědělská univerzita v Praze. Jejich společné snažení si klade za cíl pomoct ochraně cenných ekosystémů a podpořit biodiverzitu v pohořích Králický Sněžník a Jeseníky a navazujících lokalit na polské straně.

Nemůžeme nikomu zakázat, aby sem šel, a stejně je to nevymahatelné. Proto se zaměřujeme na usměrňování.

Pavel JurkaSpráva chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Na Králický Sněžník zábradlí. Ať to tady neskončí jako na Sněžce, zní od ochránců

Zástupy turistů Jeseníkách, z nichž nezanedbatelná část chodí mimo vyznačené stezky, a ničí tak cennou flóru i faunu, dlouhodobě vadí ochráncům přírody na obou stranách česko-polské hranice. Do...

