Ochránci přírody v novém projektu rozjeli přísnější přeshraniční péči o přírodní hodnoty v oblasti národních přírodních rezervací Praděd a Králický Sněžník.
„Díky vzájemné spolupráci bez ohledu na státní hranice můžeme účinně chránit přírodní prostředí v mimořádně cenných lokalitách společně,“ poznamenala Katarzyna Łapińska, ředitelka Regionálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi.
Dalšími partnery česko-polského projektu s názvem Sněžnický Svorník jsou Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Česká zemědělská univerzita v Praze. Jejich společné snažení si klade za cíl pomoct ochraně cenných ekosystémů a podpořit biodiverzitu v pohořích Králický Sněžník a Jeseníky a navazujících lokalit na polské straně.
Nemůžeme nikomu zakázat, aby sem šel, a stejně je to nevymahatelné. Proto se zaměřujeme na usměrňování.