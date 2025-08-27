„Úrazy na horských kolech a elektrokolech tvoří dnes přibližně 70 procent všech úrazů za horách. Sledujeme nárůst úrazovosti v areálech, které nabízejí atraktivní sjezdy,“ sdělil Jakub Fabián.
Bohužel se do nich pouštějí i lidé, kteří nemají náročné tratě, kde je plno skoků a náročných zatáček, naježděné. Leckdy se na ně vydají na nevhodných kolech, která na takový terén nejsou uzpůsobena,“ poukázal.
Otázka je, zda by kromě výcviku nepomohl například i stálý dozor v bikeparcích, jako je tomu například v plaveckých areálech nebo akvaparcích.