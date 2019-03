Jeseník mění ředitele technických služeb. Politická čistka, zní z opozice

Fungování technických služeb (TSJ) je v Jeseníku dlouhodobě žhavé téma. Když loni na podzim ve volbách propadlo hnutí ANO, které radnici vládlo předchozí čtyři roky, jedním z vůbec prvních kroků nové rady bylo odvolání předsedy představenstva Romana Kalouse, bývalého radního a bratra někdejšího starosty a poslance Adama Kalouse (ANO).

Po necelém půlroce ho následuje i Ryčl, který se ředitelem společnosti stal právě v éře bratrského tandemu Kalousových.

„Shodli jsme se, že potřebujeme člověka, který lépe naplní naše představy o hospodaření TSJ,“ odůvodnil Ryčlův konec předseda představenstva a jesenický zastupitel Roman Štencl (Jeseník srdcem).

Loni nově zvolené představenstvo podle něj k výměně ředitele sáhlo poté, co se v uplynulém období seznamovalo s chodem společnosti.

„Během jeho (Ryčlova) vedení byly uskutečněny některé kontroverzní kroky, například výstavba nákladného wellness centra, které je prodělečné, nebo pořízení informačního systému pro správu především odpadového hospodářství, u kterého se konečná cena vyšplhala na zhruba dvojnásobek, než měla být, a skončila na téměř dvou milionech korun,“ uvedl Štencl.

Naopak některé další důležité kroky podle něj ředitel neudělal. „Nepokročil v optimalizaci odpadového hospodářství a řešení aktuálních témat důležitých pro Jesenicko, například budoucí provozování kompostárny,“ popsal Štencl.

„Z pohledu představenstva nebyla funkce vrcholného manažera společnosti plněna. Ředitel byl pouze vykonavatelem rozhodnutí představenstva bez vlastní iniciativy a odpovědnosti ve vztahu k řízení společnosti,“ dodal.

Jde o zástupné důvody, odmítl zdůvodnění vyhazovu Ryčl

Část místní opozice, ve které po volbách skončilo i dosud vládnoucí ANO, odvolání ředitele naopak neschvaluje a změnu ve vedení služeb označila za čistku.

„Konkrétně čištění po bratrech Kalousových. Protože se Ryčl s Romanem Kalousem znal, tak musel pryč,“ komentoval to jeden z opozičních zastupitelů.

Jaroslav Ryčl přiznal, že ho odvolání zaskočilo. „Žádné signály jsem předtím neregistroval. Dozvěděl jsem se to až na představenstvu,“ řekl.

Důvody odvolání sice označil za zástupné, ale otázku, zda konec ve funkci připisuje svému vztahu s Romanem Kalousem, odmítl komentovat.

„Občas jsme se viděli, ale nemyslím, že to je něco špatného,“ podotkl pouze.

Roman Kalous už komunální politiku opustil.

„Nevím, co na to říct. Byl to dobrý ředitel. Jeho jedinou chybou asi bylo, že ho nová koalice spojuje se mnou. Koalice měla v programu odstranit všechny, kteří byli s námi jakkoli spojováni,“ prohlásil s tím, že Ryčl se stal ředitelem poté, co uspěl ve výběrovém řízení.

„Tehdy rozhodovala komise a potom byl jmenován představenstvem. Přesvědčil všechny, že je tím správným člověkem do vedení TSJ. Ukázal se jako schopný manažer, který Technické služby Jeseník stabilizoval a napravil to špatné, co bylo po předchozím vedení. Tím víc mě mrzí, že byl odejit,“ dodal.

Konkurz nebude, nového šéfa už představenstvo vybralo

Verzi o „čistce po éře Kalousů“ naopak kategoricky odmítla starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem) i její stranický kolega a šéf představenstva TSJ Štencl.

„Jediným motivem je snaha, aby TSJ fungovaly co nejlépe,“ řekl Štencl.

Technické služby teď budou několik měsíců bez ředitele. „Místopředsedkyně představenstva Hana Mikuinová bude jakýmsi styčným důstojníkem mezi vedením a představenstvem a ve vztahu k městu a obcím, které jsou zákazníky TSJ,“ nastínil Štencl.

Zároveň však potvrdil, že už je známé jméno budoucího ředitele. Tentokrát totiž nevzejde z konkurzu, ale bude napřímo jmenovaný.

„Novým ředitelem bude Patrik Tomáš Pavlíček, který končí na pozici ředitele Podniků města Šumperka a vrací se do Jeseníku. V Šumperku stabilizoval Podniky města Šumperka a dostatečně prokázal, že je pro tuto funkci vhodným člověkem. Vzhledem k předávání funkce v Šumperku nastoupí do TSJ později, zhruba v červnu nebo červenci,“ shrnul předseda představenstva.