„K 21. srpnu evidovala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje celkem 142 případů gastrointestinálních obtíží, zejména průjmu a zvracení. V rámci pravidelného monitoringu byly k 24. srpnu nahlášeny pouze dva nové případy s mírnými klinickými obtížemi, které se projevily během uplynulého víkendu,“ nastínila mluvčí hygieniků Markéta Koutná.
Odebrané vzorky zatím u dvou lidí potvrdily, že původcem nákazy jsou noroviry. Naopak u tří vzorků odebraných z hotových jídel se kontaminace neprokázala.
Podle hygieniků nelze vyloučit, že se zdroj nákazy nakonec nepodaří určit. Noroviry jsou totiž vysoce nakažlivé a po zavlečení do kolektivu se mohou snadno šířit mezi lidmi, a to nejen přímým kontaktem, ale také prostřednictvím kontaminovaných povrchů a předmětů, jako jsou kliky u dveří, tlačítka u výtahu nebo zábradlí.
„Jednotlivé případy pak mohou být výsledkem postupného přenosu mezi osobami a nemusí již souviset s původním zdrojem nákazy. V takové situaci proto nemusí být možné zpětně určit jeden konkrétní zdroj. Zásadní je především přerušit další šíření infekce důsledným dodržováním protiepidemických opatření,“ vysvětlila ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Pešáková.
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Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol podle hygieniků neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné, epidemiologické šetření ale nadále pokračuje. Rovněž se uskutečnily dvě kontroly zaměřené na ověření účinnosti nastavených protiepidemických opatření.
„V rámci epidemiologického šetření byly provedeny kontrolní stěry z prostředí stravovacího provozu. Jejich cílem je mimo jiné ověřit účinnost nastavených postupů čištění a dezinfekce,“ popsala Koutná.
Loni se zdroj najít nepodařilo
V lázních přijali protiepidemická opatření zahrnující epidemiologické šetření, odběry vzorků stolice u zaměstnanců připravujících stravu, zajištění dezinfekce rukou, zvýšenou dezinfekci prostor včetně toalet, sledování zdravotního stavu zaměstnanců a kontrolu stravovacího provozu včetně odběru vzorků pokrmů.
Ředitel lázní Roman Provazník už dříve uvedl, že nákaza se objevila ve velkém nárazově v noci z pátku na sobotu 8. srpna.
„Byla to z velké části jednorázová záležitost. Podle zprávy krajské hygienické stanice bylo v sobotu ráno 95 nemocných. Pak už se počty výrazně snížily a nemocných postupně rychle ubylo, protože mají potíže zhruba jeden až tři dny,“ nastínil.
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Že hledání zdroje infekce nebude jednoduché, předpokládal i Provazník, neboť prvotní pátrání podle něj ukázalo, že nakažení jedli různá jídla a část z nich dokonce byla z jiné budovy.
„Podobně velký případ nákazy si tu nevybavuji, nicméně loni došlo k podobné situaci, také během horkého počasí. Nemocných ale bylo výrazně méně. Tehdy se nepodařilo příčinu zjistit,“ doplnil Provazník.
Vyjádření ředitele Provazníka k aktuální situaci a naplnění ubytovací kapacity redakce shání.
Průběh onemocnění byl převážně mírný, mluvčí krajské záchranné služby Břetislav Bolard nicméně už dříve sdělil, že záchranná služba v této souvislosti musela převézt šest lidí do nemocnice.
Podle zjištění iDNES.cz stejné problémy přes léto postihly rovněž lázeňské hosty v Luhačovicích ve Zlínském kraji, kde střevní infekce zasáhla také nejméně půldruhou stovku lidí.