Nový začátek. První rodiny, jimž povodeň vzala domy, se dočkaly výměny pozemků

Lenka Muzikantová
  13:49
Máme pozemek, na němž v budoucnu budeme moci stavět, radují se nyní Kamil Böhm a jeho družka Pavlína Eliášová, kterým povodeň loni v září vzala dům v Jeseníku-Bukovicích. Šanci na nové bydlení jim dalo město, jež na posledním zastupitelstvu odsouhlasilo směnu jejich a městského pozemku, a otevřelo jim tak cestu k dalším plánům. Parcely se dočkala i další rodina.
Demolice domu zasaženého povodněmi v Šumperské ulici v Jeseníku (19. října 2024)

Demolice domu zasaženého povodněmi v Šumperské ulici v Jeseníku (19. října 2024) | foto: Lenka Muzikantová, MF DNES

Přítel Pavlíny Eliášové Kamil Böhm z Jeseníku před poškozeným domem, který se...
Pavlína Eliášová z Jeseníku před poškozeným domem, který se sice nemá bourat,...
Tenhle dům v Jeseníku musel po povodni k zemi.
Demolice domu na pozemku u řeky Bělé zasaženého povodněmi v Šumperské ulici v...
„Rodin, které kvůli vodě přišly o bydlení, je v Jeseníku víc. Věříme, že se na ostatní dostane na příštím zastupitelstvu v listopadu,“ sdělila starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) s tím, že město má vytipované pozemky i předběžný souhlas a nyní se řeší potřebná administrativa, aby byl celý převod dotažen.

Novou adresu budou mít Kamil Böhm a Pavlína Eliášová v jesenické Lipovské ulici. „Pozemek se nachází u hlavní cesty, ale je krytý okolní zástavbou. Navíc to odtud všude máme kousek, na autobus, vlak, do obchodu i nemocnice,“ pochvaluje si Eliášová.

Poté, co jim kvůli územnímu plánu ztroskotaly vize bydlet v mobilheimu, se rozhodli pro jednoduchý modulový dům. Vybrali si model se sedlovou střechou o výměře 75 metrů čtverečních.

Život v mobilním domě po povodních rodině nevyšel, sen překazila byrokracie

„Nyní, když už jsme jen dva, nám takový malý domek se zahradou stačí,“ posmutní Eliášová, neboť třiasedmdesátiletá maminka Kamila Böhma se bohužel nového bydlení už nedočkala.

„Tak strašně moc se těšila, až se z městského bytu, který pro ni byl doslova jako vězení, protože byla nepohyblivá a po schodech jsme ji jen těžko snášeli, podívá zase do domečku. Jenže 25. srpna zemřela,“ svěřuje se Eliášová.

Peníze na nový dům chtějí získat z dotací

Město má z dotažení prvních směn pozemků radost. „I když to nebylo schváleno jednohlasně, jsem ráda, že tato rodina, jež si toho už hodně prožila, městský pozemek nakonec dostala. Lidé, kteří to neprožili, těžko pochopí, jak moc je pro tyto lidi důležité, aby měli pozemek a mohli pokračovat dál,“ je přesvědčená starostka.

Hodnotu pozemků určil znalecký posudek, rozdíl musela rodina doplatit. Financovat stavbu nového domu chce z dotací od státu.

„Měli bychom dosáhnout na peníze z programu Živel, něco jsme dostali od pojišťovny a také čekáme na peníze za mobilheim, který jsme vrátili. Snad se nám finance vrátí zpátky jen s minimální ztrátou,“ přeje si Eliášová.

Vyplavené rodiny jsou v úzkém kontaktu s organizací Člověk v tísni a se zástupci Centra pro regionální rozvoj. Bydlet na novém místě se chystá i rodina Harazínových, která směnila vyplavený pozemek u řeky Bělé v Šumperské ulici za nový od Státního pozemkového úřadu.

„Dostali dvě menší sousedící parcely, na nichž bude tato dvougenerační rodina stavět. V tomto případě se jednalo o čistou směnu bez doplatku,“ shrnula Blišťanová.

Nastavené lhůty jsou podle lidí šibeniční

Na příštím listopadovém zastupitelstvu by se podle ní mělo rozhodovat o pozemku pro mladou rodinu Lukáčových, jejíž dům číslo 152 v Šumperské ulici byl vůbec první, který čekala po povodni řízená demolice.

„O bydlení přišel i starší muž, jenž nyní bydlí v bytě, ale stavět už nechce. Takže další pozemky, jež budeme mít k dispozici, nabídneme jiným občanům z Jesenicka, kteří přišli o bydlení a měli by zájem stavět v Jeseníku,“ nastínila starostka.

Lukáčovi už o pozemku s městem jednají. Ve hře jsou dvě parcely, obě se nacházejí u cesty ve směru ze Šumperka na Jeseník.

Přírodní živly vzaly rodině už dva domy. Manželé z Jeseníku budou stavět i potřetí

„Poté budeme muset rychle požádat o stavební povolení a do dvou let začít na pozemku stavět. Do pěti let musí být hotovo. Ty lhůty jsou pro většinu lidí tady šibeniční,“ uvědomuje si Michal Lukáč.

Pokud však na stavbu budou chtít využít peníze z programu Živel, budou je muset stihnout. „O dotaci jsme požádali a už je schválená. Takže v momentě, kdy budeme mít pozemek, můžeme začít stavět a čerpat peníze od státu,“ vysvětluje. Peníze z pojistky, které rodina získala za zbouraný dům, padly na koupi bytu a jeho rekonstrukci.

Nový začátek. První rodiny, jimž povodeň vzala domy, se dočkaly výměny pozemků

