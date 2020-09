Nadšenec místo užívání si důchodu svépomocí opravuje Jeseníku letní divadlo

Kolik už odpracoval na obnově letního divadla, zručný řemeslník nepočítá. Přitom by si mohl užívat důchodu.

„Jenže já nejlíp relaxuji s nářadím v ruce, a když za sebou vidím nějakou práci,“ říká Milan Pospíšil. Důvodů, proč se pustil do opravy, má hned několik.

„Kdysi to postavili naši tátové a bylo to oblíbené místo. Často jsem tam chodil a rád na to vzpomínám. Pak jsem žil dlouho mimo Jeseník. Když jsem se vrátil, moc mi vadilo, že se divadlo rozpadá. V posledních letech už reálně hrozilo, že bude nařízená demolice, a já jsem tomu chtěl předejít,“ popisuje. Po odstranění náletových dřevin přišly na řadu demoliční a stavební práce.

„Když se něco propadlo, tak tam město nechalo dovézt beton a zalít, aby se zabránilo ohrožení hlavně dětí, které si tam hrály, takže materiálu pořád přibývalo. Byly to kontejnery a kontejnery odvezeného materiálu,“ vypráví.

Potom začal Milan Pospíšil budovat. Pryč jsou zničené dveře, rozpadající se schodiště a pódium. Nové jsou také rozvody elektřiny, vodovod a kanalizace, zručný penzista opravil římsy a stříšky, kolem schodiště je nové zábradlí, opravené jsou i toalety.

Vysněný restart? Koncert Kataríny Knechtové

Do původně sólové akce se už zapojilo i město. „To, co tady dělá pan Pospíšil, je naprosto úžasné. Mohu děkovat tisíckrát, a stále je to málo, tak panu Pospíšilovi město alespoň pomáhá,“ řekla starostka Zdeňka Blišťanová.

K penězům Milana Pospíšila tak radnice přidala další statisíce z rozpočtu. Jen odvoz a likvidace suti přišly na 150 tisíc korun. Kromě toho také zaplatilo instalaci nových laviček.

Iniciátor a hlavní „motor“ obnovy letního divadla má ještě jedno velké přání: aby pódium bylo zastřešené lehkou konstrukcí.

„Mohly by se tam konat akce i za nepříznivého počasí, na pódium by se daly umístit i lavičky, aby si maminky s dětmi měly kde schovat, když je v parku překvapí déšť,“ popisuje. Město se nápadu nebrání a plánuje lehkou konstrukci, která by šla na zimu uschovat.

A jaká bude budoucnost letního divadla? „Až bude vše hotovo, předám divadlo městu, moje role tam skončí,“ řekl Pospíšil.

Pokud by si mohl vybrat, jakou akcí provoz kdysi populárního kulturního stánku opět zahájit, má jasno.

„Kdyby to bylo možné, tak koncertem mé oblíbené zpěvačky Kataríny Knechtové,“ podotýká s úsměvem.