Lázně přijaly řadu hygienických opatření, k prevenci nabádají na svých stránkách i své klienty. Podle ředitele Romana Provazníka se nákaza objevila ve velkém nárazově v noci z pátku na sobotu 8. srpna.
„Byla to z velké části jednorázová záležitost. Podle zprávy krajské hygienické stanice bylo v sobotu ráno 95 nemocných. V minulém týdnu už se počty výrazně snížily a nemocných postupně rychle ubylo, protože mají potíže zhruba jeden až tři dny,“ nastínil.
„Tuto sobotu už jsme měli pouze čtyři nové případy a v neděli žádný. Proto nebylo nutné přistoupit k omezování provozu. Přijali jsme opatření v souladu s nařízením hygieniků – jde o dezinfekce povrchů i osob, poskytnutí jednorázových prostředků jako jsou ručníky, dále vedeme evidenci nových případů a denně je hlásíme, rovněž dochází k odběrům vzorků od nemocných. Budou pokračovat do odvolání,“ dodal.
Zdroj nákazy podle něj nadále zkouší zjistit krajská hygienická stanice. Její mluvčí Markéta Koutná potvrdila, že epidemiologické a laboratorní šetření pokračuje.
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Podle ředitele lázní ovšem zřejmě nepůjde o jednoduchý úkol. „Čekáme na výsledky rozboru vzorků. Prvotní pátrání ale ukázalo, že nakažení jedli různá jídla a část z nich dokonce byla z jiné budovy. Takže zatím se těžko hledá spojitost mezi všemi případy,“ nastínil s tím, že v lázních kvůli nákaze předčasně ukončilo pobyt pouze několik lidí.
„Podobně velký případ nákazy si tu nevybavuji, nicméně loni došlo k podobné situaci, také během horkého počasí. Nemocných ale bylo výrazně méně. Ani tehdy se nepodařilo příčinu zjistit,“ doplnil.
Do nemocnice muselo být převezeno šest lidí
Průběh onemocnění je převážně mírný, mluvčí krajské záchranné služby Břetislav Bolard dnes nicméně sdělil, že záchranná služba v této souvislosti musela převéz šest lidí do nemocnice.
Hygienici situaci nadále sledují. „V zařízení byla přijata protiepidemická opatření zahrnující epidemiologické šetření, odběry vzorků stolice u zaměstnanců připravujících stravu, zajištění dezinfekce rukou, zvýšenou dezinfekci prostor včetně toalet, sledování zdravotního stavu zaměstnanců a kontrolu stravovacího provozu včetně odběru vzorků pokrmů,“ shrnula mluvčí Koutná.
Situaci v lázních popisovali lidé i na sociálních sítích. „V sobotu jste nechali jedinou sestru na ošetřovně a ta se pomalu hroutila. Asi podle tváře dávala černé uhlí nebo píchla injekci... Klientů stále přibývalo a telefonáty jeden za druhým. Pravděpodobně nás bylo kolem stovky klientů...,“ uvedla jedna z nich v lázeňské skupině.
Obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková minulý týden na sociální síti uvedla, že lázně již přijaly opatření a zaměstnanci dělají maximum. Zároveň požádala veřejnost, aby nešířila paniku.