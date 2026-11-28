Co vás přivedlo k tomu, že jste uspořádali předvolební debatu? Svoboda: Často se spolu bavíme o politice a shodli jsme se, že vlastně nevíme, koho v Jeseníku volit. Tak jsme si z té nejistoty uspořádali debatu. Původně to byl nápad v menším měřítku, ale nakonec z toho byla velkoformátová akce. I při propagaci jsme říkali: My nevíme, koho volit. Pokud to nevíte ani vy, přijďte se podívat.
Proč jste zvolili debatu v americkém stylu, kde proti sobě stojí více kandidátů?
Svoboda: Přišlo nám nejlogičtější vzít co nejvíc zástupců, postavit je na jedno místo a tam jim položit otázky na témata, která místní zajímají. Nakonec přišlo sedm z devíti uskupení. Chtěli jsme, aby kandidáti reagovali jeden na druhého i na otázky lidí. Na pódiu seděli podle názorového spektra. V publiku měli podporovatele, takže se při jejich příchodu ozývaly potlesky z různých částí sálu.
Když do aplikace někdo napíše, kdy bude hotový chodník na Šumperské, umělá inteligence pozná, že otázka patří na odbor dopravy, a nasměruje ji tam.