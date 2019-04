Jeseník zvažuje prodat po dvanácti letech od velké přestavby hotel Slovan

Stamilionová proměna hotelu s obchodním centrem Alkron začala v roce 2005 a skončila roku 2007. V místě historického objektu z 19. století vznikl moderní čtyřhvězdičkový hotel pro 64 hostů a současně centrum pro obchod a služby se sedmnácti provozovnami. V současné době je město pronajímá.

„Osobně si myslím, že město by nemělo provozovat hotel, protože to ani nemůže umět,“ uvedla v jesenickém zpravodaji Naše město starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Podle ní je ve hře několik variant. Buď prodat hotel i s obchodním centrem jako celek, nebo obě části oddělit a prodat je zvlášť, či prodat pouze hotel a obchodní centrum si ponechat.

„Možností je přesunout do centra služebnu městské policie. Ta by mohla obsadit například patro obchodního centra a část v přízemí by se mohla znovu pronajmout,“ nastínila starostka.

Přestavbu za 200 milionů zaplatila z velké části evropská dotace

V současné době město za hotel pobírá nájem ve výši 38 tisíc korun měsíčně a za obchodní centrum má dalších 50 tisíc za měsíc.

„Nájem negeneruje prostředky na investice,“ sdělila Blišťanová. Pokud by tak bylo potřeba něco zásadního opravit, muselo by město sáhnout do svého rozpočtu.

Podle starostky město nehodlá prodat hotel za každou cenu. „V současnosti byla stanovena cena obvyklá za hotel ve výši 37 milionů korun. Otázka je, za kolik by se ho podařilo prodat. Rozhodně bychom neměli prodávat za každou cenu,“ je přesvědčená Blišťanová. Kde je ale hranice, pod kterou už by Jeseník nešel, nesdělila.

Jisté je, že od případného kupce město nedostane peníze, které do hotelu vložilo. Rekonstrukce Slovanu s obchodním centrem stála dohromady kolem 200 milionů korun, z toho 140 milionů zaplatila Evropské unie. O zbytek se podělilo město a stát.

Hotel provázelo střídání nájemců, chvílemi byl i zavřený

Obří investici prosadila koalice pod vedením tehdejšího starosty Jiřího Krátkého (ČSSD). On sám je už mimo komunální politiku.

„Mohu říci jen to, že to tehdy byla velmi užitečná investice, která centru města hodně pomohla. Navíc to byla jedna z věcí, které občané Jeseníku chtěli nejvíc,“ uvedl bývalý starosta Krátký. I on není přesvědčený o tom, že by se hotel měl prodávat.

„Rozhodně ne za každou cenu. Je tu také možnost mít pro provozování schopného manažera, ale to vše je otázka ekonomiky a je potřeba zvážit všechna pro a proti,“ dodal Krátký.

Podle něj se tehdejší vedení Jeseníku pokoušelo Slovan roky prodat, aby z něj nebyla ruina, ale všechny pokusy selhaly. Připravilo proto komplexní projekt s nadregionálním dosahem.

„Bylo důležité, že na to slyšela Evropská unie,“ řekl Krátký.

V hotelu se po přestavbě střídali nájemci, neměl dost hostů a provoz byl ztrátový. Několikrát byl zavřený. Padla i snaha provozovat Slovan jako školní hotel Hotelové školy Vincenze Priessnitze, nedošlo k dohodě o podmínkách mezi městem a krajem coby zřizovatelem školy.

Nyní má stabilního nájemce, který provozuje víc zařízení po republice, třeba v Krkonoších či Beskydech. Nájem pod 40 tisíc bez DPH však řada zastupitelů kritizuje jako příliš nízký.