Odsouzený kněz se zneužívání nedopustil, rozhodl po osmi letech nový soud

„Absentuje jakýkoliv přímý důkaz o vině obžalovaného. Výpověď poškozeného nemůže být důkazem, neboť podle revizního znaleckého posudku je nevěrohodná. Rovněž výpovědi svědků v obnoveném řízení svědčí ve prospěch obžalovaného. Soud jej proto obžaloby zprostil,“ uvedl soudce Miloš Kubíček.

Bývalého kněze soud před osmi lety potrestal za pohlavní zneužívání a ohrožování výchovy mládeže půlročním trestem s podmíněným odkladem na dva roky, navíc mu zakázal po dobu tří let pracovat s dětmi do 18 let. Trest byl muži sice na základě amnestie později prominut, po odsouzení byl však Kuszaj suspendován a kněžskou práci již vykonávat nemohl.

Státní zástupkyně i Kuszaj se po vyhlášení rozsudku na místě vzdali práva na odvolání, zmocněnkyně tehdejšího ministranta si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Středeční verdikt osvobozený muž přivítal. „Mám radost, samozřejmě, ani to nemůžu vyjádřit, jsem tím vším unavený. Chci se vrátit ke kněžské službě, je to můj sen a chci ho naplňovat,“ řekl Kuszaj.

Proces zasáhl deset let jeho života. Místo práce kněze zastával dosud dělnické profese.

„Chci hlavně sloužit lidem a Bohu, vrátit se ke kněžské službě je pro mě nejdůležitější. Samozřejmě že vnímám, že jsem o devět let přišel, ale člověk má další zkušenosti. Pracuji, byl jsem s lidmi a ti nevěděli, kdo jsem. Sloužil jsem jim i v práci, ale jiným způsobem,“ doplnil kněz.

Osvobozený kněz zváží, zda bude požadovat odškodné

Kuszajova obhájkyně Zuzana Kožnárková řekla, že rozhodnutí soudu s ohledem na důkazy očekávali.

„Jednalo se nejen o zásadní svědectví tří osob, kterým se měl poškozený svěřit, že si obvinění vymyslel, ale i další důkazní materiál, který jednoznačně nevinu klienta podporoval,“ uvedla.

Poukázala na to, že předchozí odsouzení bylo postaveno na závěrech znalkyně, jejíž metody později označili revizní znalci za nevhodné a zastaralé.

„Znalci dospěli vůči poškozenému k závěru, že se jedná o natolik patologickou osobnost, v níž se pod maskou rádoby hodného chlapce ukrývá predátor, který parazituje na druhých a bohužel k tomu zneužil i mého klienta,“ doplnila Kožnárková.

Podotkla, že další kroky ohledně možného odškodnění budou zvažovat. „Je zde také prostor pro státní zástupkyni, zda se minimálně jedna osoba nedopustila trestného činu,“ dodala.

Mladík, který kněze obvinil, na své verzi trvá. Rozhodnutí soudu si přišel osobně vyslechnout. „Rozhodně jsem si to nevymyslel, já jsem svědek toho, co se stalo. To, že na mě svědkyně vytáhly, že jsem si to vymyslel, to jsou nepřímé důkazy,“ řekl mladík.